行政院長蘇貞昌今（19）日在行政院會表示，透過推動投資台灣3大方案及相關配套措施，台灣產業供應鏈將更為完整，加上高階人才優勢，可望打造台灣成為亞洲高階製造、高科技研發、半導體先進製程、綠能發展4大中心，為未來30年的經濟發展打下深厚根基。

蘇貞昌表示，在中美貿易衝突的動盪局勢中，今年來陸續推出「歡迎台商回台投資行動方案」、「根留台灣企業投資方案」、「中小企業加速投資方案」，配合「境外資金匯回專法」8月上路，盼順勢協助企業轉型升級，帶動台灣整體經濟發展。

蘇貞昌強調，投資台灣3大方案推出至今，已有近280家廠商通過審查，投資總金額突破8300億元，帶來近6.8萬個就業機會，預估今年底可落實投資將超過2300億元，可說迴響空前，中央及地方的稅收也將跟著增加，使政府、企業與國人共同獲益。

蘇貞昌表示，此政策可審時度勢、隨時因應調整，貸款總額度可以擴大，讓更多企業可受惠，但也會嚴格評估，不會讓政策美意被濫用。其次，透過提出整套方案，用好的方法及誘因吸引台商及境外資金回台投資，均衡照顧根留台灣的企業及中小企業的發展需求。

蘇貞昌強調，今年是台灣投資爆發年，過去資金流出的多、進入的少，隨著近年來加強基礎建設、改善投資環境，整體體質逐漸變好。9月美國商業環境風險評估公司（BERI）公布的「投資環境風險評估報告」中，台灣排名達全球第4，在亞洲亦僅次於新加坡、位居第2。

此外，除了國內廠商加碼投資，諸多國際大企業也大舉來台投資。蘇貞昌表示，今年前10月核准的僑外投資金額達98億美元（約新台幣3000億元），年增23％，顯示大家看好台灣，使資金「進來的多，出去的少」。

經濟部表示，「投資台灣三大方案」包括「歡迎台商回台2.0行動方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」，已成功引導廠商回台投資因應急單，並導引國內中小企業升級轉型，朝創新化、智慧化、高值化發展。

經濟部指出，隨著推動投資台灣三大方案的效益顯現，有望改善近年來低投資、低成長、低薪化的「三低經濟」，同時加速我國產業轉型發展，打造台灣成為全球產業供應鏈樞紐，再創經濟成長高峰。

(時報資訊)