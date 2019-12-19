林燕祝被對手陣營點名怎不生氣？反問民進黨需要雙重標準到這麼嚴重？(曹婷婷攝)

近來國民黨各級候選人性別歧視風波不斷，林宜瑾競選辦公室與蔡英文台南競選總部合開記者會，譴責國民黨候選人歧視言論，捍衛性別平權；林宜瑾競總總幹事李退之更點名國民黨立委候選人林燕祝「難道妳不生氣？還是妳也同意他們這樣說？」

國民黨台南市部主委、不分區立委候選人謝龍介以一句「女人拉票可以拉到房間」犯眾怒，蔡英文台南競選總部發言李退之指出，國民黨近期歧視言論已形成性別霸凌，對女性造成傷害。林宜瑾青年發言人吳沛萱則秀出國民黨性別歧視言論，顯示國民黨的正副總統候選人韓國瑜和張善政、黨主席吳敦義、到地方民代謝龍介等等，都充滿父權沙文思想，不尊重女性，也有失格調。

吳沛萱表示，韓國瑜名言如「成熟的女人像一碗湯，煮熟時要趕快喝，再不喝就會焦掉」是嘲笑年長女性，不知聽在韓的母親跟妻子耳裡做何感想；吳敦義說陳菊是「肥滋滋大母豬」、說蔡英文是「衰尾查某，這麼衰不能做總統」，聽來像是國小男生霸凌班上女同學，竟出自國民黨黨主席之口，令人不敢置信。謝龍介一席「女人拉票比較有用，因為女人拉票可以拉進房間」，更讓人認為謝龍介眼裡只看見男性選民、女性對他而言只是拉票工具，才會說出這種話。若他們不幸當選，可能會在性騷擾防治、家暴防治、生理假、生理用品課稅等的性別政策上有所偏頗或預算減縮，選民應該謹慎投票，拒絕歧視女性的國民黨。

林燕祝認為，吳主席用詞造成觀感不佳，但他指的是小英這3年來把台灣帶向一個不知所謂的死巷，多少弊案、多少慘事，大家都看在眼裡。她鼓勵吳主席可以為失言向蔡總統道歉，但這也反應民進黨傲慢和獨裁，「我被抹紅抹黑至今，沒人向我道歉，反而民進黨要民眾向他們道歉？」他說，過去「死亡之握」、「馬賽傳奇」、「白賊義」、「賣國賊」乃至其他人身攻擊，民進黨需要雙重標準到這麼嚴重？

林燕祝也表示，為什麼只罵小英會擴散到全國？不好聽是沒錯，但也是有許多民眾表示認同，她同樣身為女性政治工作者，也算嫁給政治，也是為了國家社會民眾在付出，但至少是以民為圭臬，不是拿人民的納稅錢來批評國民黨。

林燕祝認為林宜瑾要潑糞到什麼程度？選舉還是要回到政策面上，無論是在教育、能源、一例一休...等政見上來讓民眾做選擇。最後，林燕祝再次強調，我們都是女性參政者，也絕對會維護女性朋友們的工作權益，這點是不容置疑的。

(中時 )