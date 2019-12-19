時尚名媛孫蕓蕓一直是許多女性的指標，不僅因為她「白富美」女強人的形象，更因為她善保養，就算她現在已年過40，膚質白皙、身材零贅肉，依舊是大家的女神，受人敬佩。可是，她本人也曾經暴飲暴食，身材卻始終保持完美體態，原因就是這些好習慣救了她。

時尚名媛孫芸芸，很難想像她已41歲，且育有一子一女，從她臉上的細緻肌膚，加上曼妙玲瓏而無瑕疵的身材，完全看不出歲月在她身上留下的痕跡。（圖摘自孫芸芸IG:Yun Yun Sun）

時尚名媛孫蕓蕓，就算看她近期照片，還是很難想像她已41歲，且育有一子一女，從她臉上的細緻肌膚，加上曼妙玲瓏而無瑕疵的身材，完全看不出歲月在她身上留下的痕跡，想必一定是非常嚴以律己才能達到這種完美體態。但她竟透露，曾有一段時期也曾肆無忌憚的亂吃，就非常引人好奇，孫蕓蕓究竟有什麼獨門絕學，可以輕鬆維持曼妙體態。

孫芸芸透露，她曾有一段時期也曾肆無忌憚的亂吃，就非常引人好奇，原來她有一習慣，當然可以輕鬆維持曼妙體態。（圖摘自孫芸芸IG:Yun Yun Sun）

●平常吃得夠清淡

原來，孫蕓蕓指出，曾有一陣子狂吃高熱量垃圾食物，身材仍能維持得住的原因是平常吃得「夠清淡」。她熱愛吃蔬果、雞胸肉，且多半選擇少加工的原型食物，本來就沒有攝取多少熱量。

休息是為了走更長遠的路，如果平時吃得夠清淡，偶爾稍微放肆吃一下，就算體重稍微上升，還是會被自律的習慣給矯正。

為了控制體重，孫芸芸養成了每天都測量體重的習慣。這樣以來，如果體重有任何異常，可以馬上追蹤，排除調復胖的問題。（圖摘自孫芸芸IG:Yun Yun Sun）

●每日量體重 自律的展現

為了控制體重，孫蕓蕓養成了每天都測量體重的習慣。這樣以來，如果體重有任何異常，可以馬上追蹤，排除調復胖的問題。

事實上，衛福部也一直在推動每日量體重的習慣，認為時時關注自己身體更容易發現細微的變化，心裡的壓力也比較小，研究指出，天天量體重有助於減重。

●吃健康的「超級食物」 減肥更有效

如果常常跟隨孫蕓蕓的IG，不時都能看到滿滿的蔬菜、酪梨，和蛋等的蹤跡。據《早安健康》指出，有3種超級食物可說是減肥利器，營養價值超高，同時也是孫蕓蕓維持魔鬼身材的秘訣。

【雞蛋】

日本權威營養師菊池真由子指出，年過30新陳代謝能力會下降，想要回春一定要多吃雞蛋。雞蛋小小一顆，卻含有各種人體所需的營養素，包括優質蛋白質、血紅素鐵、鋅及維生素B群，非常有益於健康。雞蛋同時也是減肥利器，低熱量，能夠抑制食欲，來幫助減肥；另一方面，雞蛋含有大量的維生素B群，能促進新陳代謝。

【酪梨】

雖然，酪梨是高油脂、高熱量的食物，但容易產生飽足感，可降低暴飲暴食的機率，有助於減肥但，仍適量為主。酪梨有許多營養素，比如抗氧化極強的維生素E，以及美白效果極佳的穀胱甘肽、維持血管年輕的葉酸，還能促進腸胃蠕動，幫助排便，是美味、健康兼顧的明星食品。

酪梨有許多營養素，是美味、健康兼顧的明星食品。（圖／Shutterstock）

【藜麥】

聯合國糧農組織（FAO）指出，藜麥是唯一可以滿足人體基本營養需求的單體植物，因而將藜麥封為「最適宜人類的完美全營養食品」，列為全球十大健康營養食品之一。藜麥擁有完全蛋白質的全營養食品，這意味可減少攝取肉類，降低吃入動物油脂的機會。另外，藜麥中富含的植物性OMAGA-3、異黃酮和維生素E，都有助血液循環，軟化血管，抑制高血壓、高血脂。

(中時電子報)