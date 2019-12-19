美國聯邦眾議院18日通過以濫用總統職權、妨害國會調查「通烏門」兩罪名彈劾總統川普，將由參議院決定川普會否下台。根據路透社報導從歷史背景分析，其中美國前總統尼克森與柯林頓都曾遭濫權彈劾，但最終無一因此定罪。

美國聯邦眾議院18日通過以濫用總統職權、妨害國會調查「通烏門」兩罪名彈劾總統川普，將由參議院決定川普會否下台。

報導指出，根據美國憲法，總統若犯下「叛國、行收賄或重大罪行，以及行為不端」，可被彈劾。憲法雖未明列濫權為可彈劾罪行，但法律學者表示，美國開國元勛漢密爾頓（Alexander Hamilton）所指「重大罪行以及行為不端」、「源於濫用或違背部分公眾信任的犯行」即包含濫權。

川普面臨的核心指控為扣下提供烏克蘭的安全援助，以此施壓烏克蘭調查民主黨政敵、總統候選人之一的拜登（Joe Biden），以在政治上圖利自己。喬治城大學法學院（Georgetown Law）教授席德曼（Louis Michael Seidman）表示，烏克蘭攸關美國國家安全利益，川普所作所為看起來確實是為了換取政治利益，而置國安利益於危境，「若情況確為如此，那就是彈劾的核心」。

美國歷史遭眾院彈劾的總統皆遭指控濫權。美前總統尼克森因批准對政敵進行稅務稽查遭濫權彈劾，而柯林頓與白宮實習生緋聞案有關的彈劾條文同樣包括濫權，但尼克森在眾院全院表決前即辭職下台，而柯林頓的彈劾案未在參議院過關。

至於川普另一項彈劾罪名為妨害國會調查。白宮之前曾拒絕提供文件給國會調查人員，並指示高階幕僚與政府官員別理會傳票以及拒絕作證。當年尼克森也遭類似指控「藐視國會」，拒絕配合傳票交出會證明自己有罪的錄音。不過，藐視國會在美國法律中屬於輕罪，定義是蓄意未向國會提供證詞或文件。

白宮曾主張憲法並未要求總統高階顧問一定要出席國會作證。川普律師也主張，由於彈劾程序對他不公，川普拒絕配合彈劾調查具正當性，。但在前白宮顧問麥甘（Don McGahn）被發傳票引發爭執後，法官11月25日已駁回白宮這項主張。

(中時電子報)