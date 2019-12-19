女星劉樂妍近年演藝事業重心移往大陸，親中立場引起不少爭論，近日返台的她在臉書透露跟朋友和一群男同志聚會，沒想到對方表示總統大選要把票投給蔡英文，這讓她氣炸表示決定買機票返台，並把票投給國民黨總統候選人韓國瑜。

劉樂妍稍早和友人及對方的同志友人聚會，原本說好不聊政治，沒想到對方一坐下就表示：「他們下個月要從香港回來投蔡英文」，接著更挑釁一笑，這讓她當場氣炸怒批：「當同性戀沒關係，我也有很多朋友都是Gay，我也很喜歡他們，自己也尊重、捍衛他們的工作權和生存權，但是你們不能覺得這是一件正常並且要用來教育小孩的事啊！你們想對台灣做什麼」，這讓原本沒要返台投票的她，決定立刻買下機票，並嗆聲：「「1/11走著瞧」。

劉樂妍臉書全文。（圖／劉樂妍臉書）

日前波特王事件，不僅總統蔡英文表示遺憾與支持，連總統候選人韓國瑜都表態「政治歸政治，經濟歸經濟」，也讓劉樂妍勃然大怒嗆聲:：「你不要逼的我們都不回來」。

(中時電子報)