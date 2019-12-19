台北市東區最知名的高檔便服酒店「龍亨」酒店，凌晨驚傳遭到大批黑衣人砸店。今天凌晨，約有10餘名黑衣人，搭乘3部車抵達南京東路「龍亨酒店」樓下後搭電梯上樓，一進入8樓酒店大廳，立刻抄起四支滅火器，猛朝大廳噴灑，其餘男子開始砸毀櫃台物品，嚇得現場公主與小姐四處走避，由於龍亨酒店鮮少鬧出糾紛，警方獲報後到場，且店家低調不願報案，也讓這起砸店事件引起外界關注。

據了解，這群黑衣人前後花了2、3分鐘,在大廳內四處噴灑滅火器,以及砸毀物品後，又搭電梯從容的離去，而且店內的人並未與這批黑衣人發生衝突。事發後，店方立刻動員酒店幹部與少爺，小姐們進行清潔處理。

轄區松山分局獲報後立即趕到場，但是該群黑衣人已經揚長而去，警方詢問店方對方背景，店方低調拒答，而且現場毀損物品不多，店方也表示不願追究，店方這種消息的態度，反而讓警方起疑。

但是據警方側面了解，這群惡煞疑似具有本省掛背景，但是外界好奇的是，龍亨酒店本也是由本省掛兄弟圍事，相同一掛兄弟當中到底有何嫌隙?還是其中有隱情?目前雖然店方不願提出告訴，但警方仍將調閱附近路口監視器，掌握砸店份子身分。

(中時電子報)