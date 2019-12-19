高雄亞洲新灣區從1999年12月20日開始，進行第一次都市計劃通盤檢，配合亞太營運中心，進行第一階段的「舊港區轉型」，2013年進行第二次通盤檢討，帶動第二階段的「公共建設期」，今日，也就是2019年12月20日，剛好屆滿20年，高市府將提出第三次通盤檢討，發動第三階段的「開發黃金期」，引進5G、AIoT等科技和綠能產業，打造成為「南海經貿首都」的智慧新灣區。

高雄都發局綜合企劃科長鍾坤利19日指出，高雄多功能經貿園區第三次通盤檢討作業，已於今年8月評選專業團隊進行規劃，預定2020年3月公開徵求意見，8月提出變更都市計畫草案，10月公開展覽，12月提送高雄市都市計畫委員會審議。

他說，多功能經貿園區的發展，歷經三階段，第一階段係配合亞太營運中心，帶動舊港區轉型；第二階段係公共建設期，高市府透過公辦重劃，投入5大公共基礎建設；第三階段則是開發黃金期，區內10處公辦重劃，將釋出可立即開發招商的熟地，展望未來的10年，將是多功能經貿園區全速發展的高峰期，因此，應儘早因應規劃，迎合發展需要。

鍾坤利表示，多功能經貿園區總面積590公頃，待開發土地有236公頃，其中68％為國公營事業土地，都市規劃賦予主題式開發定位，以形塑港灣遊廊櫥窗，帶動水岸多元發展，多功能經貿園區適合發展海洋休閒、文化創意、會議會展產業、總部型商務、數位應用、科技研發及港區關聯性產業等，因此，特文區配合海洋流行音樂中心、國際旅運大樓及國際郵輪碼頭，以文化創意、海洋休閒為主，發展水岸觀光複合商業及郵輪經濟，其中港務公司1到10及16到18號碼頭，規劃結合愛情產業鏈複合開發。

他說，「特貿區」配合高雄展覽館與高雄軟體園區，以會議會展、商務金融科技及就業居住服務機能為主，發展具有結合工作、居住、遊樂及休憩複合機能的會展經貿生活城。台電「特貿三」以發展世貿會展園區，台電南部發電廠則規劃作為乾淨能源園區。

鍾坤利指出，因應智慧生活、智慧商務的發展，205兵工廠及周邊「台銀商四」土地，擬規劃作為智慧新城、城市數據分析、運用前進基地。台糖港埠商業區，評估規劃作為5G智慧運籌中心，打造多功能經貿園區智慧創新CBD。

另外，「特倉區」則規劃結合自由貿易港區、加工出口區及高雄軟體園區，以智慧生產、運籌、科技研發、數位應用、以及醫療物聯網研究為主。中油「特倉三」規劃作為海事VR/AR博物館，發展體感科技產業，並彰顯高雄海洋城市特色。

(工商 )