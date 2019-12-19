日青森外海規模5.5地震 無海嘯威脅 16:142019/12/19 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本今天下午3時21分（台灣時間2時21分）發生最大震度5弱有感地震，日本氣象廳表示，震央位於青森縣東方海面，深度約50公里，推估地震規模5.5，無海嘯威脅。 日本放送協會（NHK）報導，發生震度5弱的地區是青森縣階上町；震度4的地區包括青森縣八戶市、三澤市、三戶町、岩手縣久慈市、二戶市等地。 日本核燃料公司表示，位於青森縣六所村的使用後核燃料再處理工廠，雖然目前是停止運轉，但有沒有受到這起地震影響則需進一步確認。 (中央社) #青森縣 #地震 #日本 #威脅 #核燃料 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 遭彈劾惱羞！川普炸裂要她滾蛋 - 國際 眾院通過！川普成美史上第3位遭彈劾總統 - 國際 川普歷史性彈劾！美媒爭搶洩天機 - 國際 川普遭彈劾兩大罪名為何？大有來頭 - 國際 8歲網紅成最賺錢 youtuber 年賺7.8億元 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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