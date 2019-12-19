日本今天下午3時21分（台灣時間2時21分）發生最大震度5弱有感地震，日本氣象廳表示，震央位於青森縣東方海面，深度約50公里，推估地震規模5.5，無海嘯威脅。

日本放送協會（NHK）報導，發生震度5弱的地區是青森縣階上町；震度4的地區包括青森縣八戶市、三澤市、三戶町、岩手縣久慈市、二戶市等地。

日本核燃料公司表示，位於青森縣六所村的使用後核燃料再處理工廠，雖然目前是停止運轉，但有沒有受到這起地震影響則需進一步確認。

(中央社)