行政院長蘇貞昌上午聽取內政部「近期炸彈客放置炸彈案之因應作為」報告，蘇揆除肯定警政署及刑事局處理台南後壁炸彈案的表現，也要求警方，總統大選只剩23天，一定要做好維安部署，全力防制選舉暴力，並強化候選人安全維護

蘇揆表示，對於本次炸彈案，內政部警政署全力偵辦、擬定策略，在沒有任何一位值勤同仁受傷的情況下，迅速成功完成攻堅圍捕任務，嫌犯所持有的炸藥威力強大，倘若真的讓他得逞，後果難以想像。對於警政署長陳家欽及刑事局長黃明昭的督鎮有方，以及相關警察同仁的表現，他要特別給予肯定。

蘇揆也說，距離總統大選只剩下23天，不只是競選活動會越來越頻繁，各種意見表達的型態也會越來越多，甚至激進，儘管台灣是自由民主開放的社會，但一旦危害社會秩序、危及人民安全，就絕對不能容忍。

蘇揆要求，在這段關鍵期間，內政部、法務部及各有關機關應提高警覺，督飭所屬秉持依法行政、打擊暴力之原則，深入掌握各項情資，針對有暴力侵害之虞者，務求在第一時間主動介入查處，妥慎做好維安部署，嚴防衝突、糾紛及重大治安事件發生，全力防制選舉暴力，並強化候選人安全維護。

(中時 )