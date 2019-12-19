HTC（宏達電）今（19）日宣佈與臺北市108課綱重點示範學校－仁愛國中雙方簽署合作備忘錄，透過HTC的創新研發能力，協助學校完成導入前瞻性數位學習特色環境，建置示範VR智慧學習教室，將VR沉浸式體驗融合至教學及學習情境模式中，讓學習及教學不再憑空想像，給予台灣學生一個無限制的開放式學習模式，啟發創新思考能力，展現自主學習熱誠。未來HTC與仁愛國中將結合臺北市政府教育平台持續發展各式科技、人文及創新內容，並發展運用數據分析平台，讓學生學習過程全程量化，提升每一階段學習成果。

臺北市仁愛國中依據108課綱及前瞻教育計畫，導入探究與實作規劃，培養學生在學習中發現問題、提出反思，並且動手解決問題的科學素養。為提升學生學習動機，特別與HTC合作規劃VR創新教學模式，導入VIVE虛擬實境設備及內容。學生可以透過VIVE探索天文 、潛入海底、攀登聖母峰及體驗雨林生態等，其中並包含導入HTC策略合作夥伴必揚實境科技超過300個理化知識點的VR學院，讓學生隨時都能自主進行安全的理化實驗，老師也可以用更安全及經濟的方式，快速輕鬆備課，帶領學生透過虛擬實境模擬，親手驗證理化原理，台北市柯文哲市長並曾帶領以色列青少年交流團參訪，親身體驗理化實驗虛擬實境內容，且將此列為重點參訪行程之一。

臺北市仁愛國中與HTC合作的示範VR智慧教室及創新教學模式啟動至今，已有多方教學單位前來觀摩學習，參訪國家遍及美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、德國、法國、科威特、俄羅斯、阿拉伯、印度、韓國、日本、越南、新加坡、以色列、馬來西亞、泰國、緬甸、菲律賓、印尼等國家，並多達上千位教師及學生體驗學習。

臺北市仁愛國中學生體驗HTC VIVE PRO 以及VR虛擬實境實驗室內容。(HTC提供／黃慧雯台北傳真)

HTC台灣區總經理陳柏諭表示：「HTC自創立以來，對於教育發展不遺餘力，不斷探索解決問題的方法，對未來始終抱持無限希望。感謝臺北市政府與仁愛國中，讓HTC能替孩童創造一個不受限的學習環境。利用全球最頂級的VR虛擬實境設備－VIVE Pro，導入更多的虛擬實境學習教材，讓學生透過輔助情境，探索新知並領略核心理論。」他更進一步表示：「未來HTC將持續與各地區學校合作，將VR虛擬實境創新科技及VR虛擬實境全新教學模式推廣至各小學、國高中及大專院校，讓台灣孩童從小即能有機會在虛擬實境中獲得全新啟發。」

HTC與仁愛國中打造的VR創思教室突破傳統的授課模式，提供學校及老師另一種教學模式，即便是具危險性的理化實驗課，也能在虛擬實境中安全進行。仁愛國中校長曾文龍興奮的說：「VR虛擬實境技術對於課堂教學帶來前所未見的變革，透過身歷其境的虛擬實境畫面，不僅大幅提升學習的興趣與效率，更降低教師製作教具的時間成本，透過VR創新科技，教學就不再僅僅是想像，或單靠老師的解說經驗，而可以讓學習者身歷其境、感同身受，讓學理與知識在不自覺中，在學生的記憶裡發芽。」

此次導入VIVE Pro虛擬實境裝置能讓學生分組進行各式科技、人文及創新內容體驗，並透過各類國際教學交流活動展現台灣創新教育教學模式及軟硬體實力，HTC VIVE就像是個啟發學生創造力的任意門，隨時隨地帶領學生獲取新知探索未來的無限可能。未來也將持續結合產官學研，與政府、學界、研發單位密切合作，持續耕耘教育領域，透過虛擬實境軟硬體的不斷進步，讓學習變得更輕鬆有趣，並努力實踐HTC對於縮短城鄉教育差距的企業願景。

(中時電子報)