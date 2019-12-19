告別2019，迎向2020，歲末年終時，不妨給自己一個假期，好好慰勞自己！旅遊網站KKday在歲末年終之餘攜手The Point Post，於台北101第89樓景觀台打造全台最高夜景派對「Midnight in Taipei」，邀請VIP一同體驗迷人的一夜台北；搭義大利郵輪去日韓賞櫻、搭豪華郵輪到夏威夷看火山、加拿大黃刀鎮賞極光、東京銀座的品嚐懷石料理的和牛美味！在美景、美食、奢華體驗中享受旅行美好。

歌詩達郵輪日韓賞櫻限定。（KKday 提供）

駛入未知的蔚藍海洋，優雅巡航讓內心的羅盤跟著海浪馳騁，在海洋奇景伴隨下，自己宛如豪華遊船上的王宮貴族般，享受上流社會專屬的海上盛會。日韓賞櫻限定——歌詩達郵輪威尼斯號，在明年的清明連假期間，從基隆港出發，沿途停靠韓國釜山以及日本京都舞鶴、石川金澤、鳥取境港，不同於以往的賞櫻最北航線。

搭乘豪華郵輪來到夏威夷，出海欣賞浪漫的落日餘暉。在Star of Honolulu 火奴魯魯夕陽晚宴上，一邊享用豪華郵輪精緻的美食在爵士樂和夏威夷草裙舞表演伴隨下，獨享這一片絢麗的黃昏晚霞美景。餐後再加一杯冰涼爽口的雞尾酒，到甲板上吹著海風看著煙火，盡情享受豪華郵輪之旅，擁抱美好度假時光！

加拿大黃刀鎮追尋浪漫極光，一邊聆聽導遊講解極光的科學成因和浪漫的極光傳說，一邊享受夢幻的極光在星空中以色彩多變的姿態閃耀著，帶給你獨特又幸福的奇幻感。在行程中還有專業導遊提供專屬照片拍攝，幫你記錄下震懾人心與感動的璀璨美景，成為最美好的回憶！

艾菲爾鐵塔、塞納河遊船晚餐、麗都秀。（KKday 提供）

在遊船上享受法式美食，觀賞標誌性的艾非爾鐵塔點亮整個夜晚，漫遊在塞納河畔觀賞城市的著名地標。行程中特別加入巴黎三大秀之一的麗都秀，啜飲法國香檳，讓表演者帶領進入Paris Merveilles 的魔幻世界中，盡情體驗另一種夜晚的巴黎風味。

【東京懷石料理】安靜的奢華・和食Tamasaka銀座。（KKday 提供）

說到味蕾上的奢華饗宴，絕對少不了在米其林餐廳享受一次美味的頂級料理！北海道最出名的螃蟹料理專門店—活蟹花咲，除了螃蟹料理新鮮美味外，最特別的是師傅會在桌邊為客人處理活蟹，料理完畢後直接端上桌，讓客人吃到螃蟹鮮甜肥美的滋味，舒適享用帝王蟹盛宴。

另一間隱藏在熱鬧銀座街道巷弄之間，位於東京銀座的懷石料理餐廳，高級的低調奢華和式空間，卻擁有傳統日本職人好手藝為您奉上日式料理的好味道，使用A5級特撰和牛與產地直送的嚴選日本當地食材，加上主廚精湛的廚藝料理成一道道符合季節的餐點，讓食客都能品嚐出懷石料理隨遇而安與自然和諧相處的禪道精神，為每一位饕客帶來最頂級的體驗！

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(中時電子報)