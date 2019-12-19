108年體育運動精英獎頒獎典禮今天在公務人力發展學院福華國際文教會館登場，國立台灣體育運動大學校長林華韋從基層選手到擔任教練、教職，以多元角色為棒球及國內體育界做出貢獻，獲頒終身成就獎。

林華韋表示，在體育運動這個領域努力的人非常多，他能受到大家肯定是個人非常大的榮耀，「從小喜歡運動特別是桌球跟棒球，後來是往棒球這條路走，一路走來非常幸運碰到很多良師益友。」

林華韋特別提到詹德基、方水泉兩位在他運動甚至人生影響相當大的教練，「我記得詹教練當時把我跟『七虎少棒隊』的隊友李宗洲，帶到他的房間去補習英文，當時心想他是否覺得我倆大概不容易在運動場上發展，不過我後來從高中到大學一直打棒球，有天在一個頒獎典禮碰到詹老師他說：『華韋啊！我看走眼你還能夠打到今天這個樣子。』我想詹老師這個做法讓我知道除了棒球以外其他學習也很重要。很幸運碰到這麼好的教練， 除了教導球技，身教也都深深影響我。」

運動這條路，除了伯樂相挺，家人支持也很重要，林華韋補充：「小時候父親因為是公務員，一開始挺反對我打棒球，上周我回家他告訴我說：『華韋啊，你根本不了解我，其實我老早就同意你打棒球了。』已經97歲的父親告訴我，那時原本想讓我打到國小，國中以後因為有高中聯考，那時候再來努力念書，現在想起來，很開心我有一個督促我努力、很可愛的父親。」

對於台灣體育的發展，林華韋說：「現在政府還是一般人，越來越知道運動對個人身體和國家社會的重要性，大家也一直在做，但比起運動先進國家，我們還有一段路要努力，希望從事體育運動的人可以和政府大家共同努力，用運動營造更和諧快樂的社會。」

(中時 )