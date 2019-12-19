桃園第一選區國民黨立委候選人陳根德18日開記者會，澄清遭兒子陳冠維在臉書發文指政客、炒地皮。陳也指對手鄭運鵬操弄選舉，對此鄭運鵬澄清，陳冠維很有正義感，曾表達希望公開支持鄭，但他反而勸退，也未拿此做文章。

陳冠維在臉書發文中，指父親帶團炒地皮、包工程、掏空台灣，陳根德澄清，從未賺過黑心錢。也指鄭運鵬利用父子關係，當作競選手段，指鄭「道德觀念有問題」。

對此鄭運鵬澄清，在4年前就認識陳冠維，就他的觀察，陳冠維是很有正義感、使命感的青年。因為他曾多次公開表達，無法認同過去地方政治包工程、炒地皮的惡習。他也說，這些內容多年前就寫在臉書，並不是為了這次選舉再寫出來的。

鄭運鵬也說，陳冠維曾表達要再公開場合支持鄭，不過鄭運鵬擔心此舉傷害陳根德與陳冠維的父子關係，也勸他留住空間，並婉拒。「這樣的對手哪裡找？」鄭運鵬說，這次選戰以來，都未攻擊陳根德，反而都是他被陳攻擊。他也說，很意外陳根德的家庭關係如此疏離，居然不知道陳冠維是被他阻止很多年。

鄭運鵬也說，近日流出與陳冠維的合照，是當初和朋友的聚會，當時他還詢問有陳冠維在，方便出席嗎？主辦人認為沒關係，他才會參加該場聚會。他也說，已經有一陣子未和陳冠維見面。

(中時 )