行政院長蘇貞昌今（19）日在行政院會表示，國人平均壽命去年已達80.7歲，其中男性77.5歲、女性84歲，創下歷年新高，凸顯台灣進入高齡社會，預計2025年將邁入超高齡社會，政府應整合投入更多資源，強化高齡友善環境、造福更多高齡國人。

蘇貞昌在聽取衛福部「高齡友善健康照護工作推動成果與展望」報告後指出，台灣的公共衛生、醫療水準與生活品質持續提升，帶動近年來國人平均壽命長期呈現上升趨勢，凸顯政府對於年長者的健康、醫療及生活等照顧已刻不容緩。

為有效促進國人健康老化照顧，蘇貞昌表示，蔡英文總統已宣示讓「長照2.0」再升級，提出「5個增加」，包括持續增加長照經費到600億元、增加日照中心與每個區域的平價住宿機構、增加照顧家庭與服務項目。

蘇貞昌指出，政府成立的高齡友善健康照護機構，已從2015年的206家增加至今年的652家，運用科技創新概念及物聯網（IoT）技術連結醫材輔具，提供便利的居家照護服務。同時，為建構友善高齡環境，迄今已布建超過7000個長照服務據點。

蘇貞昌進一步表示，今年7月所得稅法修正後，明年起將有12萬元的「長照特別扣除額」，減輕有長照需求的家庭負擔。而使用住宿式服務機構者，自9月起也補助每人每年最高6萬元。整體而言，長照預算自2016年的不足50億元，到明年將達400億元，成長達8倍。

蘇貞昌指示衛福部結合教育、勞動、觀光、文化等權責部會，以及地方政府、民間團體等妥善規畫，強化社區服務功能，提升國民健康及預防疾病失能，讓年長者享有豐富生活，藉此提升國民健康。

衛福部表示，為更完善「長照2.0」服務網絡、因應未來大量老人照護需求，除因地制宜發展在地長照服務輸送體系，也將透過橫向整合醫療、長照和預防保健資源，促進高齡長者健康福祉，接軌社區長者預防保健、活力老化、減緩失能，提升高齡長者生活品質。

衛福部也建置「居家互動科技平台」，結合社區據點活動看板、電視直播視訊與手機話等方式，將照護科技化，以促進長者健康，同時提升服務效能。截至今年底已試辦6000戶，目標在2020～2021年發展科技創新複合商業模式，並在2022年發展複製商業模式。

(時報資訊)