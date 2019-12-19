源鉑資本今日舉辦2019秋冬策略展望會，執行長胡一天表示：「區塊鏈產業仍在經歷投機潮後的汰弱留強與整改兼併，而今年區塊鏈產業的頻繁動作，包括臉書宣布Libra、中國大陸宣布區塊鏈發展戰略與加速推進數位人民幣，顯見區塊鏈已從軟體開源社群的小眾議題，成為互聯網巨頭擴張轉型與中美霸權博弈的焦點，全球金融體系正在經歷一場史無前例的巨變。源鉑目前重點是積極優化與協助已投資新創企業的成長，不輕易投資新標的，除非該項投資對既有生態系能帶來實質助益，未來關注的領域包括結合大數據與數位資產的新應用，先進密碼工程的商業化以及隱私保護科技等。」

源鉑資本今日舉辦2019秋冬策略展望會，邀請庫幣科技創辦人暨執行長歐仕邁、MaiCapital創辦人黃兆瑜(Michael Wong)以及Nasdaq企業併購與投資部門負責人Michael Karbouris一同參與盛會，回顧2019年成果並分享2020年金融投資趨勢、加密貨幣前景以及區塊鏈產業展望。源鉑資本今天也正式宣佈成為FundStrat Global Advisors及BigGo的戰略投資人。

源鉑資本執行長胡一天特別指出，在經歷2017年的狂飆與2018年的沈潛之後，區塊鏈新創企業加速商業化的重要性，2019年已出現三間在美國上市的區塊鏈金融科技概念股，分別在虛擬貨幣礦機、金融科技雲端基礎建設、數位資產交易清算託管等領域都有可以規模化的商業模式，但產品與服務面臨的景氣循環週期仍有很大差異，其市值與業績走勢將成為投資人檢驗區塊鏈產業的指標，值得有志挑戰上市的新創團隊參考。胡一天補充：「與其追求估值或太過前衛的研發，更重要的是讓區塊鏈新創企業儘速邁向商業化，這代表新創團隊將面對更高的壓力，也必須更加努力。」

源鉑投資FundStrat，除了連結其龐大的全球投資機構網絡之外，還要將FundStrat全球級金融話語權的關鍵品牌影響，成為協助新創企業發展的助力。

庫幣科技執行長歐仕邁表示：「從2018年洞察加密貨幣合規性的需求後，庫幣便開始規劃相關解決方案。2019年除了投入專業人才開發Sygna的基礎架構外，更積極參與各國討論，以符合全球趨勢需求。今年五月我個人通過了嚴格篩選、得以參加FATF在維也納舉辦的私營部門諮詢論壇，我們更在日本主辦針對FATF加密貨幣法規的研討會，邀請各大交易所一同參與了解及分享相關法規對產業的影響和可能解決方案。截至目前，我們今年已與超過10間亞洲交易所簽下合作備忘錄，期許庫幣科技能在四年內成為加密貨幣產業中的環球銀行金融電信協會（SWIFT）」

MaiCapital共同創辦人黃兆瑜(Michael Wong)認為，明確清楚的監管框架可以更有效保障投資，吸引高淨值投資人的廣泛參與，大型資金進入市場後，將使數位資產投資加速規模化，更具發展潛能。在加密貨幣愈漸受到大眾與主管機關注目的亞洲市場，對於2020年前景，黃兆瑜表示：「MaiCapital認為在支持區塊鏈和數位資產創新等相關業務上，香港是非常領先的亞洲市場，我們很期待未來的一切發展。」

(時報資訊)