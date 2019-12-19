基隆市暖暖區的「好運來」彩券行於10月21日開出威力彩頭獎新台幣6.6億元，由1注獨得，中獎人包了8萬8000元紅包回饋彩券行，店家不僅全數捐給「暖暖最用心幸福食物銀行」，並且加贈保護墊讓「基隆祖孫館」來設置。（吳康瑋攝）

基隆市暖暖區的「好運來」彩券行於10月21日開出威力彩頭獎新台幣6.6億元，由1注獨得，中獎人包了8萬8000元紅包回饋彩券行，店家不僅全數捐給「暖暖最用心幸福食物銀行」，並且加贈保護墊讓「基隆祖孫館」來設置。（吳康瑋攝）

基隆市暖暖區的「好運來」彩券行於10月21日開出威力彩頭獎新台幣6.6億元，由1注獨得，中獎人包了8萬8000元紅包回饋彩券行，店家不僅全數捐給「暖暖最用心幸福食物銀行」，並且加贈保護墊讓「基隆祖孫館」來設置、使用。

基隆市長林右昌也於19日專程前往彩券行代表接受捐贈，台灣彩券公司總經理蔡國基、市議員林旻勳也一同前往祝賀，並肯定店家善行。林右昌表示，基隆市近5年已開出8次「億元大獎」，其中，更有4次是在暖暖開出，可見暖暖的確是個福地，他也強調，基隆市有數百位依靠販賣彩券為生的弱勢民眾，希望市民可以試試手氣，更可以做愛心。

蔡國基指出，這位幸運兒抱走新台幣6.6億元的頭獎，一共花了1000元，用電腦選號方式買了威力彩及大樂透各500元，其中，威力彩的第5注幸運對中頭獎。他表示，中獎人領完獎後包了吉祥金額的紅包給「好運來彩券行」，彩券行不僅全數捐給「基隆市暖暖最用心幸福食物銀行」，還自掏腰包的來回饋鄉里，捐贈了一組安全造型防撞保護墊給「基隆祖孫館」來使用。

基隆市暖暖區的「好運來」彩券行於10月21日開出威力彩頭獎新台幣6.6億元，由1注獨得，中獎人包了8萬8000元紅包回饋彩券行，店家不僅全數捐給「暖暖最用心幸福食物銀行」，並且加贈保護墊讓「基隆祖孫館」來設置。（吳康瑋攝）

基隆市暖暖區的「好運來」彩券行於10月21日開出威力彩頭獎新台幣6.6億元，由1注獨得，中獎人包了8萬8000元紅包回饋彩券行，店家不僅全數捐給「暖暖最用心幸福食物銀行」，並且加贈保護墊讓「基隆祖孫館」來設置。（吳康瑋攝）

彩券行更準備「暖暖福袋」分享給鄰里，盼透過活動將公益理念傳遞給更多人，而現場為拿紅包及福袋來沾沾喜氣的民眾大排長龍，彩券行更請到兩名模特兒為活動伴舞，讓現場民眾有拿、有看又有吃。

基隆市暖暖區的「好運來」彩券行於10月21日開出威力彩頭獎新台幣6.6億元，由1注獨得，中獎人包了8萬8000元紅包回饋彩券行，店家不僅全數捐給「暖暖最用心幸福食物銀行」，並且加贈保護墊讓「基隆祖孫館」來設置。（吳康瑋攝）

(中時 )