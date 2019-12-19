台中市面積超過22萬公頃，其中山坡地面積就接近16萬公頃，占全市面積72％，經市府重新檢討山坡地範圍後，今年11月1日起公告解編共707.086公頃的山坡地，範圍包括大甲、外埔、沙鹿、大肚及烏日等5個行政區，市長盧秀燕對於可以重新賦予這些市民資產公平開發的機會十分樂見，更希望能藉此帶動地方全面發展，19日市府特別在解編面積最多的沙鹿區舉辦說明會，讓市民了解山坡地解編成果及後續自身權益。

水利局表示，今年10月24日獲行政院核定這次山坡地解編範圍，市府也已完成公告，這些解編土地未來開發將不再受水土保持法規範，回歸一般土地管制，也免繳山坡地開發利用回饋金，將提升區域土地價值與經濟產業發展，讓「富市台中、新好生活」再向前一大步。

水利局長范世億說，這次山坡地解編主要篩選海拔100公尺以下及平均坡度5％以下之山坡地進行檢討，須符合法令規定與兼顧環境保育及經濟發展條件，除此之外，民眾、相關關係人、目的事業主管機關及各區公所等，都可依台中市山坡地範圍劃定及檢討變更作業要點規定，逐條檢討篩選後自行提報山坡地範圍檢討建議書（包含平均坡度未達5％、未在崩塌地、土石流危險溪流影響範圍內、特定水土保持區及陡坡區之退縮、連續面積大於10公頃等），但需檢討其滯洪沉砂及排水等相關規範。

另外，山坡地解編後即須依水利法「逕流分擔與出流管制專章」及建築技術規則4-3條等相關規定辦理減洪措施，並於保育水土資源，涵養水源等方針下考量整體開發行為。

山坡地解編後，區域發展及產業活動都會更熱絡，范局長也代表盧市長邀請大家來台中欣賞史上最久、最好玩的燈展，從耶誕連續展出到元宵，即日起到109年1月1日在台中火車站前廣場、綠川、柳川有「2019台中耶誕夢想世界」，迪士尼經典角色「米奇與米妮」、「小熊維尼與好朋友們」等大型燈節裝置都在這裡。

2020台灣燈會將璀璨台中，主展區在后里馬場及森林園區，展期從109年2月8日至2月23日；副展區則在文心森林公園，展期從108年12月21日至109年2月23日。每個展區都有不同風格，歡迎大家相招做伙來台中賞花燈、看美景，也順道到台中各區特色景點遊玩，享受台中的美好。

(中時 )