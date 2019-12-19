南庄國小同學用烏克麗麗表演來慶賀新教室啟用。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌主持南庄國小新校舍啟用典禮。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌19日上午接連替南庄國小、頭份六合國小2校校舍舉行落成啟用及新建工程動工典禮，徐耀昌就任縣長5年以來，已進行多所小學校舍改建、新建，尤其是興建非營利幼兒園，更是縣府全力推動的教育建設，六合國小的非營利幼兒園完成後將可容納6班幼兒就讀，對抒解頭份地區公立幼託不足壓力，將有明顯成效。

南庄國小是有百年歷史的老學校，早自日據時代就成立至今，全盛時期全校有3千多名學生，目前雖因少子化，學生總數下降許多，但仍是南庄地區最重要的基礎教育機構。2016年，梅姬颱風侵襲南庄，將南庄國小東側老舊教室搭蓋鐵皮全部吹毀，學生頓時沒有教室可用，經徐耀昌緊急向教育部爭取經費重建，中間曾因發包不易導致動工時程延宕，終於在日前全部完工，19日上午並利用校慶一併舉行啟用典禮。包括徐耀昌、南庄鄉長邱梓增、縣議員楊文昌、南庄鄉代主席黃順源、副主席莊新妹等地方政要都到場慶賀。

苗栗縣長徐耀昌主持頭份市六合國小非營利幼兒園工程動工典禮。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌主持頭份市六合國小非營利幼兒園工程動工典禮。〔謝明俊攝〕

新校舍為2層樓建築，包含了4間教室、1間多功能教室，外觀融合賽夏、泰雅及客家庄等圖騰特色，新校舍完成後，縣府並向中央爭取補助設備經費200萬元，以購置相關教學設備。

頭份六合國小非營利幼兒園，是利用校內閒置空地新建，總工程費高達6千1百74萬元，未來將建成地下1樓、地上2樓建築，包括教室6間、辦公室1間以及廚房、機房等設施，共可容納6班幼兒，預計在110年5月完工。

徐耀昌19日上午主持動工典禮時表示，頭份地區人口快速成長，幼兒教育需求量不減反增，希望爭取非營利幼兒園的設立，能滿足家長及幼兒需求，提供優質的學習環境。

學生烏克麗麗表演。

(中時 )