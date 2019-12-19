看來華府與「黑豹」的貿易談判已觸礁，美國農業部（USDA）今天把漫威虛構非洲國度瓦干達（Wakanda）從官網的自由貿易夥伴名單中除名。

截至昨天為止，瓦干達都列在美國農業部外國農業服務的下拉式關稅追蹤名單之中，與哥倫比亞、哥斯大黎加、多明尼加共和國、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬和秘魯並列。

美國農業部發言人伊倫伯格（Mike Illenberg）告訴「華盛頓郵報」，把漫威（Marvel）超級英雄幻想國度加入名單是一場錯誤，當初是進行測試才把它加入系統。

他在聲明中表示，過去幾個星期，負責管理追蹤名單的同仁運用測試版檔案來確保系統運作正常，「測試完就該移除瓦干達相關資訊，如今已經移除」。

紐約軟體工程師法蘭西斯‧曾（Francis Tseng）上農業部網站查關稅數據時，率先發現名單上有瓦干達，隨後把相關照片上傳推特。

他告訴路透社：「我一開始有些搞混，以為是我記錯，把電影裡的國名跟其他東西搞混。」

美國農業部修正名單後，法蘭西斯‧曾推文說：「美國農業部把瓦干達除名了，看來我們也在跟瓦干達打貿易戰。」

瓦干達王國是漫威超級英雄黑豹（Black Panther）的故鄉，紙本漫畫和2018年賣座電影描繪瓦干達為一孤立非洲國度，有著地表最強科技。

但美國農業部網站並沒有把來自外太空、瓦干達力量來源的虛構金屬汎合金（vibranium）列入名單，讓黑豹擁有神般威力的心型草藥也未入列。

(中央社)