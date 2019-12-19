雙11、雙12電商購物節落幕，蝦皮購物成績單亮眼！蝦皮購物特別整理全站年度消費數據，一窺台灣2019年電商消費趨勢的變化；蝦皮購物透過訂單數量、商品數量、關鍵字等角度分析，發現現今許多消費者「享樂生活」的價值觀，可謂推動台灣GMV(Gross Merchandise Volume，網站成交金額)成長的重要動力，如「家電影音」、「遊戲」、「戶外運動」這類能滿足消費者「娛樂需求」、「提高生活品質」的品類表現皆相當亮眼；而觀察最新的消費輪廓更看見，網購已不再是「年輕」、「女性」消費者的專利，隨著「熟齡」、「男性」消費者大量湧入，不只改變蝦皮購物的消費組成，其挾帶的高含金量，也成為電商市場的新金礦！

台灣民眾今年比去年更愛買！「男性」、「熟齡」消費者年增60%

根據經濟部今年公布的產業經濟統計指出，台灣電子購物業2019年上半年營業額為台幣 970 億元，不僅創下歷年同期新高， 2019全年營收更可望突破 2,000 億元大關；由此可見，今年是台灣電商市場競爭格外激烈的一年。而據蝦皮購物觀察，2019年不同性別、年齡的消費者皆有成長，但男性消費者不僅在「數量」的年度成長率大幅優於女性、「訂單總數」的年度成長率更是女性的1.6倍！由此可見「女性、年輕」族群雖持續成長、貢獻消費，卻不再一枝獨秀，高含金量的「男性、熟齡」族群，反為後起之秀！

進一步分析男性消費者組成，其中又以「50歲~64歲」區間成長幅度最高，男性熟齡消費者在2019年的數量亦是去年的1.6倍，這不僅提高男性消費者的整體佔比，也為蝦皮購物的消費者輪廓帶來顯著改變。在人手一機的時代，熟齡消費者不僅較過去更熱衷於「行動購物」，蝦皮購物更以便利的操作介面、多樣的消費選擇，成功獲得了熟齡消費者的青睞。

家電影音、遊戲、戶外與運動需求漲 榮登年度訂單量成長前三名

「居家生活」、「美妝保健」經常是雙11、雙12熱銷常勝軍，然而綜觀全年度消費，卻有截然不同的發現。統計蝦皮購物2019年各品類訂單數量，相較去年成長最多的前五名竟為「家電影音」、「遊戲」、「戶外與運動用品」、「汽機車百貨」、「手機平板與周邊」，這5個品類的年度訂單量較去年創下飛躍式的成長，呈現出令人意外的結果！

觀察今年最熱銷的品類排行，越來越多消費者選擇從電商網站購買家電，尤其家庭、隨身影音設備更是近年大勢，訂單量飆出年度最高成長，這更代表蝦皮購物已成為消費者信賴的電商平台；此外，去年引起旋風的任天堂Switch人氣絲毫未減，Switch主機熱賣帶動相關遊戲保持極高的發行頻率，「有新品就有新訂單」的策略，刺激「遊戲」類商品一口氣衝上年度訂單成長第二名！而「戶外與運動」商品的熱銷，也具體反映出「健身、運動」風潮席捲全台，促使更多消費者從電商平台購入相關商品。

「戶外休閒」需求日趨多元 「汽機車百貨」商品種類奪年度成長冠軍

2019年蝦皮購物各品類中的商品種類也越來越多，整體與去年相比創下了平均超過70%的成長，提供消費者更多元的購物選擇！進一步分析整體品類的成長幅度發現，商品種類成長最多的前三名分別為「汽機車百貨」、「戶外與運動用品」、「居家生活」，前三名甚至創下較去年超過1倍的成長。

近年隨著健康、樂活意識抬頭，消費者在工作之餘，越來越重視休閒生活、戶外活動，蝦皮購物觀察此一趨勢也反應在電商市場中，例如消費者可能為了規劃家庭露營，購置休旅車支架帶腳踏車出門、同時購買帳篷、童軍椅等各類露營設備，返家後再購入汽車清潔商品，去除車內泥汙等，呈現出了「電商即生活」的新消費模式；因國內各種戶外、休閒活動的蓬勃發展，相關商品因應市場需求推陳出新，也帶動「汽機車零件百貨」、「戶外與運動用品」整體商品數量大幅成長。

最多消費者搜尋「耳機」、「手機殼」！近百萬名消費者想偷偷購入「情趣用品」？

「賺錢愛自己」的消費觀念帶動「行動享樂」的消費需求，進而影響市場版圖。蝦皮購物統整2019年「關鍵字搜尋排行榜Top10」，強勢登上冠軍的關鍵字竟是「耳機」！而「手機殼」、「AirPods」則緊追在後，前三名皆是與手機相關的配件商品，也顯示消費者不再是「一殼用到底」、「原廠耳機就夠用」，而是願意花錢購入更精緻、更具個人風格的手機殼，甚至一次購入多種款式、隨心情變換，或選擇購入音質更好、續航力更佳的耳機，其中又以「無線藍牙耳機」為大勢，讓行動享樂不再受「線」。

此外，「關鍵字搜尋排行榜Top10」中意外發現「情趣用品」相關關鍵字名列其中，搜尋次數更近100萬次！蝦皮購物觀察原因發現，網路購物所具備的隱密性優勢，方便消費者能更自在地購入保險套、各種情趣商品，不僅能避免店面購買的尷尬，電商平台在商品種類的多元性、多方比價的便利性皆優於實體通路，這也成為情趣相關商品在電商市場熱銷的重要原因。

(中時電子報)