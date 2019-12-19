台南市地政局19日完成2020年公告土地現值與公告地價評議，台南市地王仍由新光三越中山店蟬聯，平均每坪104.8萬，行政區公告土地現值則以新市區平均漲幅最高，達2.37％，全市調整結果將在明年元旦公告。

台南市地政局指出，台南市住宅價格指數雖呈現連5季走揚，累積漲幅5.04％，顯示台南市不動產市場前景看好，台南市2020年公告地價與公告土地現值僅微調0.98％，預計將可減輕民眾負擔。

位在中西區中山路與西華南街口的新光三越中山店，公告每坪價格104.8萬元，較去年上漲1.6％，仍高居台南地王，第2名仍是中正路與西門路口的「萬國通路」店家，每坪價格100萬元。

台南市地政局表示，台南市土地市場整體發展圍繞在鬧區與南科兩個核心地區，其中新市區看西農場屬南科園區擴展地區，將有新的企業工廠進駐，帶動附近地價上漲，新市區最新公告土地現值居各區之冠。

台南市最便宜地價位置仍在北門區的蘆竹溝潮間帶，每平方公尺106元，與去年相同。

(中時 )