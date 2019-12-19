韓國瑜看板上的臉被人拿黑筆直接塗黑。（國民黨高市黨部提供／林宏聰高雄傳真）

選情激化，高雄藍營立委候選人掛出與總統候選人韓國瑜的合照看板、布條，近日頻頻發現被人塗鴉、破壞，高市競選總部19日下午開記者會呼籲支持者回歸理性；旗美選區立委參選人王齡嬌更直指，有窮苦的市民為了錢，接受教唆拿美工刀割她的布條，幕後黑手警方到現在還抓不到，她呼籲教唆者敢作敢當，「不要讓可憐人背黑鍋！」

高市8個立委選區，最近包括陳麗娜、王齡嬌、黃柏霖、黃昭順、徐慶煌等5位國民黨候選人競選看板、布條遭人破壞，韓國瑜高市競選總部發言人黃香菽、蔡金晏今天下午出面舉行「愛與包容有底線，莫用民主包裝錯誤行為」記者會，呼籲雙方支持者理性。

第八選區立委候選人陳麗娜說，她與韓國瑜合照的看板，昨天遭人在韓國瑜臉上直接拿筆塗黑，類似的事件陸陸續續發生，她不是第一個，一定是兩邊選情激化得很嚴重，支持者心生不滿，才會採取激烈行為，呼籲選民回歸事實面討論，去比較候選人提了哪些政見。

第五選區黃柏霖2面看板昨天也遭人破壞，助理到分局報案，檢察官正介入偵辦。他說，愛與包容是普世價值，選舉應該是正能量，看如何讓台灣更好，例如他的看板談「科丁」，希望為台灣培育科學園丁，韓國瑜的部分則喊出「台灣安全、人民有錢」，希望全體國民抵制選舉暴力，任何主張都應該公開、透明溝通，而不是塗鴉抹黑別人的看板。

第一選區的王齡嬌說，旗山、美濃選區地處偏僻，她綁的布條特別多，但10月中旬發現旗山中正路上的布條被人拿美工刀從她頭像的喉嚨部分劃了2刀，報警雖然找到動手的人，但對方是個三餐不濟的可憐人，辯稱有人拿錢唆使他去偷茶盤，卻說不出為何偷茶盤需要破壞競選布條，而幕後教唆者至今仍無法揪出。

鳳山選區立委候選人李雅靜說，以前她選市議員時，掛上看板只要與陳菊有關係的，對方可以派人半夜拆掉，而且跟人家租、借的掛看板地點，地主、屋主馬上被查水表，搞得人心惶惶。去年韓國瑜提出「愛與包容」讓人民有感，在高雄大贏，顯示「愛與包容」過去在高雄根本是奢求。

(中時 )