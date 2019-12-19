國安局官員嗆「法律我比你們懂」 毀損派出所3萬交保 15:282019/12/19 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 信義分局三張犁派出所大門玻璃破碎，陳男被依毀損公物罪嫌送辦。(翻攝照片／林郁平台北傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國安局25歲陳姓人員，18日凌晨與張姓友人到信義區夜店喝酒，離開時與他人發生口角衝突，員警到場後，張男還揮拳涉嫌毆警，當場被警方依妨害公務罪嫌逮捕，帶回派出所偵訊。 陳姓國安人員跟著到派出所後，卻大聲咆嘯，還嗆「法律我比你們懂」，警方將陳男請出門外，陳男又自己開門，並在關上派出所大門時，疑用力過猛，導致兩片玻璃門當場破碎，陳男也被依毀損公物罪嫌送辦，檢方複訊後諭令3萬元交保。 (中時 ) #派出所 #人員 #罪嫌 #大門 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 嘉義公寓火警 男困陽台燻黑一度無呼吸心跳 19:532019/12/16 社會 酒駕男遭逮稱病就醫落跑 好心戒護警遭法辦 08:292019/12/17 社會 辣妹當警面跳愛河 與警水中拉扯驚險畫面曝光 09:532019/12/17 社會 酒醉持美工刀閒晃 辯稱：要割手上的繭 11:432019/12/17 社會 新竹》市府臨時人員明年起加薪 逐年往月薪30K邁進 16:442019/12/17 生活 手機遺失 女大生警局認領竟羞到炸 16:432019/12/17 日常 兒虐案件包圍派出所 律師：可能使嫌犯自白無效… 11:562019/12/18 生活 交通錐堆疊 員警打造專屬聖誕樹 16:432019/12/18 社會 即刻救援！民眾斷指 永康警飛車護送就醫 19:382019/12/18 社會 獨》友人毆警被逮 國安局官員酒瘋大亂派出所 12:162019/12/19 社會 社會熱門新聞 化肥男6000萬存銀行 2年後戶頭剩300元 - 社會 獨》友人毆警被逮 國安局官員酒瘋大亂派出所 - 社會 北市東區最高檔龍亨酒店 凌晨遭大批黑衣人砸店 - 社會 他深夜看A片呻吟聲「大放送」 鄰居姊塞字條：蠻好聽 - 社會 國安局官員嗆「法律我比你們懂」 毀損派出所3萬交保 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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