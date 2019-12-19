國安局25歲陳姓人員，18日凌晨與張姓友人到信義區夜店喝酒，離開時與他人發生口角衝突，員警到場後，張男還揮拳涉嫌毆警，當場被警方依妨害公務罪嫌逮捕，帶回派出所偵訊。

陳姓國安人員跟著到派出所後，卻大聲咆嘯，還嗆「法律我比你們懂」，警方將陳男請出門外，陳男又自己開門，並在關上派出所大門時，疑用力過猛，導致兩片玻璃門當場破碎，陳男也被依毀損公物罪嫌送辦，檢方複訊後諭令3萬元交保。

(中時 )