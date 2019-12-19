工作的小確幸沒了！英國公司發明傾斜馬桶減短員工上廁所的時間。（圖／翻攝自Twitter @Dave Vescio）

上班如廁是許多上班族忙裡偷閒的小確幸，不過近日英國卻發明一款新馬桶，傾斜13度角，讓你坐超過5分鐘就不舒服，強制縮短員工的如廁時間，藉此增加工作效率。這個消息曝光後，也引來網友留言抱怨，這簡直糟透了！

根據《獨立報》報導，英國standard toilet開發出1款新的馬桶，它的座椅並非是水平的，而是向前傾斜13度角，也就是說，當你坐在馬桶上時，你必須雙腳使力支撐，否則就會滑下去，設計出此馬桶的工程師吉爾（Mahabir Gill）表示，這樣的設計能減短員工如廁的時間，達到更高的工作的效率。

而英國廁所協會（British Toilet Association）也表示，這樣的設計便於使用者坐下和起來，且可以避免使用者長時間坐在馬桶上，進而減緩罹患痔瘡、肌肉骨骼疾病的風險。而英國的政府也考慮將這款新式馬桶用在高速公路服務站等地方，避免有人霸占

廁所。

不過多數網友得知這個消息後，紛紛留言抱怨，「如廁要先練馬步」、「乾脆換成蹲式馬桶算了」、「連上廁所的時間都要剝奪嗎？」、「偷懶三五分鐘也不行」、「太過分了」、「社畜難當」。

(中時電子報)