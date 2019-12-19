送豬迎鼠！再過一個多月，就是農曆新年了！每到農曆過年前，許多民眾都會到北市南門市場採買年菜，今年南門市場以「新宅傳香老滋味」為主題，強調南門市場即使搬遷至全新的中繼市場，傳承數十載的好滋味依然不變。為迎接新年到來，市場攤商也推出新的菜色，都推出全新菜色要挑戰民眾味蕾。此次的南門年菜採購月將從108年12月18日至109年1月24日除夕當天為止，活動時間長達38天，

南門市場集結了億長御坊、逸湘齋、合興糕糰店等名攤，每攤都精心準備了各道佳餚，包含經典料理及全新菜色。（圖取自台北市市場處官網）

為迎接即將到來的農曆春節，南門市場此次集結了億長御坊、逸湘齋、合興糕糰店等名攤，每攤都精心準備了各道佳餚，包含經典料理及全新菜色。如億長御坊推出全新的甜品-桂花蜜芋頭，是選用綿密的大甲芋頭熬煮而成，加上桂花的香氣，不管冷著熱著吃都相當美味；逸湘齋鼠年的百菇雞湯、醃篤鮮，前者嚴選五種菇類加上干貝及全雞燉煮而成，清爽的雞湯濃縮了菇類的鮮甜，湯頭香醇無比。

後者則是將家鄉肉、干貝、豬肉、豬蹄、綠竹筍、百頁結等食材煨煮成湯，是上海菜的經典湯品之一；合興糕糰店推出鼠年限定的鼠錢包，喜氣洋洋的可愛外觀讓人不捨吃下肚；快車肉乾的特厚椒麻鍋肉乾，將肉乾與椒麻鍋完美搭配，如萬有全、翔記也都是南門市場年菜採購的吸睛亮點。採購月期間，更有眾多攤商祭出優惠，如快車肉乾消、大連食品的果乾系列、逸湘齋〈鼠錢吉祥〉套餐特價、南園食品店消費滿送，民眾要搶好康，務必把握此次的促銷機會。

南門年菜採購月於南門中繼市場即日起至1月24日，許多攤商都推出許多應景的年菜及優惠，邀民眾一同來遊逛。（圖取自台北市市場處官網）

南門中繼市場除了提供傳統年菜外，也提供許多便民措施，除定期行駛的免費接駁車外，市場內也有空調設備，今年更導入行動支付系統讓購物更便利，此外也有ATM、停車場、哺乳室等友善便民設施，歡迎民眾都來南門的新家採買年菜。

(中時電子報)