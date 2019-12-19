怎麼會有這種老爸？一名楊姓男子，看上了自己兒子的女友樂樂(化名)後，竟「建議」對方一起設計好友「阿泉」演一齣仙人跳，還告訴她，事成後可拿到3萬元，鬼迷心竅的樂樂很快答應楊男，待赴約後才發現自己「羊入虎口」，慘遭性侵得逞。

據《ETtoday》報導，楊男就讀國中的兒子經常帶女友樂樂回家，兩人因此結識。楊男明知樂樂年僅14歲，竟荒唐的找對方設計一齣仙人跳。他告訴樂樂，只要她與一名叫「阿泉」的男子到摩鐵開房，她將能得到3萬元的「遮羞費」。這龐大的金額令樂樂非常心動，一口答應。

當晚，楊男便開車將樂樂載到大溪一間摩鐵「赴約」，然而一進到房間，楊男立刻撲倒樂樂，猴急地撫摸她的胸部，儘管樂樂掙扎反抗，最終仍不敵楊男，慘遭對方脫褲性侵。事後，樂樂前往附近警局報案，並在家人陪同下前往醫院驗傷，怒對楊男提告。

楊男到法院後，坦承自己的犯行。最終法院依照強制性交罪判他3年8個月。

(中時電子報)