黃心穎發文。（圖／翻攝自jacquelinebwong IG）

30歲港姐黃心穎今年4月捲入與許志安的不倫戀，她到美國躲了8月，最近才回到香港打算重新出發，這幾個月間網上傳出她懷了許志安的小孩，且兩人將在美國結婚，黃心穎現身時隻字未提，今(19日)稍早在IG曬出布置聖誕樹照片，意有所指寫下每年樹上的裝飾品都會替換，重要的會驕傲地留下，有的則會被取代，似乎暗示和許志安關係早「翻篇」。

黃心穎上周現身香港機場，談到先前醜聞她忍不住淚如雨下，說自己這段期間真的很努力生活，也有試著進修，希望接下來能繼續往前走，至於回港是否為了復出？黃心穎稱自己選擇回來是為了家人，對工作的事沒多想，但有傳聞指出她已獲得老東家原諒。

今黃心穎PO出自己穿短褲露出美腿，布置聖誕樹的照片，說：「每年樹上的裝飾都會重新組合，重要的會繼續驕傲地留下，有些則會被其他有意義的東西取代，但總之這棵樹永遠不會停止照亮房間，也不會停止將歡樂帶給看的到它美好的人」，疑比喻目前心境。

(中時電子報)