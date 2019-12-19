基隆市全市英語學藝競賽活動國中組學生演講暨看圖寫作比賽於19日在南榮國中隆重登場，這場比賽可說是基隆市年度一大盛事，各校學生藉由競賽相互切磋交流，增進英語聽、說、讀、寫能力，並激發其潛能、開闊其國際視野，並藉由進一步訓練，參與全國性競賽。
這次的項目分為演講比賽及看圖寫作比賽，演講比賽依班級數分別遴選1至2名學生，其中共有三道題目，由主辦單位於賽前一個月公布，比賽當天參賽學生確認出場順序後，於上台前5分鐘親手抽題準備。
校方指出，看圖寫作比賽的題目不事先公告，僅僅在比賽前公布，參賽學生必須在一小時內腦力激盪，為故事自訂題目，並根據圖題編寫成生動有趣的故事，利用短暫的一小時內，學生們卯足全力奮力一搏，希望獲得佳績。校方表示，演講比賽就內容、語音、儀態、時間控制等給予評論，而看圖寫作比賽依內容、組織結構、文法、拼字等面向評分。
基隆市政府教育處表示，市府相當重視基隆學生的英語教育，每年辦理英語學藝競賽，就是希望提升基隆市學子英語實力，以培養當前迫切需要的國際人才，未來也將持續規劃讓孩子發光發熱的舞台，來奠基國際素養。
(中時 )
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