浩鼎(4174)宣布其旗下研發新藥OBI-999，一/二期人體臨床試驗正式啟動。OBI-999為新創抗體小分子藥物複合體(ADC)，可針對Globo H有過度表現的腫瘤，展開直接細胞毒殺的治療；一/二期臨床試驗將以胃癌、胰腺癌、結腸直腸癌和食道癌等實體瘤患者為對象，以驗證OBI-999的安全性和初步療效。

浩鼎醫務長Tillman Pearce醫師指出，一/二期試驗開始招募患者，是浩鼎新藥發展的重要里程碑。以該藥物之前在多種異種移植模型所顯示的高效性，加上未來臨床二期將以免疫組織化學測定法，來篩選Globo H具高度表達患者參加試驗，相信對OBI-999發展更具支持力。

OBI-999-001為首次應用於人體的臨床試驗，目前已有患者於美國德州大學安德森癌症中心接受治療，試驗計畫主持人為 Apostolia M Tsimberidou 醫師；經確診符合試驗計畫收案條件者，為當前仍乏有效治療的胰臟癌及結腸直腸癌，目前病人持續接受OBI-999治療，迄今尚無發現重大藥物安全問題。

OBI-999為一新創藥物抗體小分子藥物複合體(ADC)，利用特殊鍵接技術，使藥物與抗體比例(DAR)穩定。OBI-999利用表現於多達15種上皮細胞癌症的Globo H抗原為標的，針對高度表現之癌細胞，通過抗體特異性，釋放小分子化學治療藥物毒殺癌細胞。

(時報資訊)