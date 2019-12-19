面對AI等新興科技衝擊與零工經濟(Gig)的來臨，寬量國際(QIC)策略長谷月涵直言，未來所謂Day Job的工作將結束，職場上「沃爾瑪效應」會越來越興盛。行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲則向政府提三大因應策略。

陳冲指出，進入第四次工業革命，全職工作漸漸消失，勞雇關係改變，政府與民間都應該積極思索重要法規的轉型及制度的建立。他提出三點建議，首先是升級或調整既有技能(up-skilling or re-skilling)，以契合新興知識型工作職能需求，這是政府亟應進行的課題。

其次，考慮零工經濟對社會面的影響，例如思考建立普遍性基本所得(UBI, Universal Basic Income)，以維持國民基本生活保障。陳冲指出，瑞士近年來在二次公投經驗中，支持普遍性基本所得的比例已越來越高，顯見整個社會薪資制度重新設計的環境已日漸成熟，而可能的財源則是比爾蓋茲提議的機器人稅等。

第三則為程式語言的學習，陳冲說，這部份我國政府已將程式語言列入107年度課綱，未來世代的第二外國語就是程式語言。

以金融證券業為例說明，傳統投信或銀行等一般業務推廣工作已在逐漸縮減，但高專業度的工作如避險基金設計與高度人際溝通的關係建構，則會日漸重要。谷月涵直言，未來所謂Day Job的工作將結束，「我們是獅子，只有在飢餓時才會狩獵；而不是整日放牧的牛！」他並提出職場上越來越興盛的「沃爾瑪效應」，提供工作者更多的彈性與專業的保障。例如沃爾瑪允許商店裡的工作人員可以用手機交換班次，或設定自己的工作時間，同時還能享有一定的醫療保險與職業傷害保險、並有專業培訓制度與晉升機制。

(中時 )