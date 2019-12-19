國際貨運承攬業者捷迅本著善盡企業社會責任及秉持推廣全民運動的信念，2018年起與新北市政府合作，每月固定在新莊體育場舉辦「最強市民飆5K」賽事陪伴大家訓練，讓市民跑友踏出家門，養成固定運動的習慣。

歲末年終之際，今年最後一場「最強市民飆5K」與獲得國際田徑總會(IAAF)銀標認證的「萬金石馬拉松」合作，作為萬金石馬拉松的前哨戰。活動報名網頁開放不到兩個小時，名額便已全數秒殺，昨新北市副市長謝政達亦親臨現場與捷迅董事暨尋寶網董事長李家榮一同領跑，而世大運選手陳秉豐也熱鬧加入，與跑友享受運動的樂趣。

此外，因本次活動擴大舉辦，捷迅更提供總額3萬元獎金及獎品激勵跑友彼此切磋，也邀請中華航空、國泰航空與香港航空大方贊助多張機票，共同響應「運動在生活，生活在運動」，讓運動內化為民眾的基本作息，養成健康的體態。

捷迅董事暨尋寶網董事長李家榮表示，企業社會責任有很多種形態，但現代人3C產品用久了已不習慣出門運動，希望透過每月舉辦的活動讓大家建立起運動習慣；本次賽事也與尋寶網合作，跑友們的精彩照片都會刊登於尋寶網網站，讓大家除了成績也留下美麗的照片。

(中時 )