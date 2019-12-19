家住南庄鄉的7旬傅姓老翁，因串有輕微失智症，日前獨自從家中步行外出遊蕩至南江村山區小路迷路，經民眾發現報警，南庄分駐所員警趕往找到老翁帶回分駐所，並提供熱食，經查出老翁住所後，由員警以巡邏車安全護送返家。

頭份警分局南庄分駐所是在18日晚間接獲民眾報案指稱，一名年約7旬老翁迷失在南庄鄉南江村9鄰山區小路，請求警方協助，所長陳昱升立即率警員邱炳翰趕往現場後，發現老翁神色慌張獨自佇立在昏暗的山路上，官警上前關心，老翁見警方出現非常高興，但因語焉不詳，無法明確表達身分及住所，員警見天色已晚，經檢視老翁身體狀況確定未受傷，故先將老翁載回分駐所內暫時安置，並提供熱食予以食用。

經員警以人臉辨識系統查詢後查到老翁是住在南庄鄉的傅姓老翁，員警得悉老翁有失智情況，從18日下午自家中外出後即未返家，警方隨後以警車將老翁安全送返住所。

(中時 )