台中市烏日區溪尾里87水災造成烏溪河床位移，50多年來成台中市的「化外之地」，繼溪尾大橋於105年通車後，到烏日市區不必遶遠路，往來車輛增加，但是從溪尾大橋進入溪尾里的慶光路路幅狹小，難以會車。為此，市府建設局投入經費420萬元，協調農田水利會同意市府藉慶光路旁既有水利溝上方加蓋，與路面齊平，增加會車空間，改善長度約530公尺，預計於明年1月上旬農曆年前完工。

建設局指出，該局同時辦理慶光路延伸至彰化彰南路道路橋梁工程，針對慶光路往南延伸至堤防道路約150公尺道路開闢工程，優先調整工序及加派人力，期望以今年12月底為目標，完成第一階段道路工程，屆時可將車流引導至南側路寬約10公尺堤防道路，紓解慶光路交通流量。

建設局長陳大田表示，為讓當地民眾在農曆年節前，通行慶光路更順暢安全，建設局團隊努力趕工及進行工序調整，預計可於明年1月上旬完成慶光路改善及慶光路延伸至堤坊道路2件工程，大幅縮減會車時間，紓解當地交通。

陳大田強調，目前溪尾大橋延伸至彰化彰南路工程正緊鑼密鼓施工中，其中包含第一組懸臂工作車已於12月初完成上車，持續施做節塊推進工程，後續第二、三組工作車也將於12月底及明年1月底陸續完成上車；建設局將持續督促廠商趕辦施工，加速提供烏日溪南地區一條便捷的聯外道路。

(中時 )