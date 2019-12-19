立委徐志榮19日辦理會勘，解決台72縣伸縮縫汰換作業導致塞車問題。（何冠嫻攝）

台72線伸縮縫換裝工程導致車道縮減，假日車流大增釀嚴重回堵。（何冠嫻攝）

台72線工程造成嚴重塞車問題，19日會勘解決。（何冠嫻攝）

立委徐志榮解決台72線工程塞車問題

苗栗正值大湖草莓季，主要道路台72線車流量大增，但因公路總局目前正辦理東西向橋樑伸縮縫工程施工作業，塞車嚴重，遊客苦不堪言，為避免影響用路人權益，立委徐志榮19日召集相關單位解決塞車問題，預計13道伸縮縫完工後，再將其餘未施作段落鋪平，先恢復4線道通車。

苗栗工務段執行台72線道路路面品質改善工程，並封閉一線車道施作伸縮縫換裝。但因台72線是通往大湖、泰安的主要幹道，封閉車道影響車流，尤其最近適逢草莓季，遊客造訪致車流大增，甚至已嚴重回度至苗栗段匝道。

19日徐志榮、縣議員徐欽鴻與公路總局、苗栗縣政府工務處、縣警局、苗栗警分局、大湖鄉公所等單位，至台72線會勘。徐欽鴻表示，道路施工影響交通，與大湖草莓運輸，假日車潮更一路塞到國1交流道，地方殷切盼能盡早完工。

徐志榮指出，為保障草莓季遊客、果農權益與用路人安全，盼能盡速完工開挖部分，其餘待草莓季過後再施工。

苗栗工務段長陳禎康說明，台72線伸縮縫換裝工程，計畫汰換26道伸縮縫，預計月底前完成，目前完成一半，配合會勘決議，將目前已施工的伸縮縫20日完工，尚未汰換部分先以混凝土填平，待草莓季結束後，再繼續施工。

(中時 )