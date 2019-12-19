「卡痛」在公告查禁前，有人研磨粉末在網路上販賣，不少人誤以為能作為止痛及助眠偏方，濫用有致死率。（張妍溱攝）

刑事局中打偵6大隊第6隊長王嘉華說，「卡痛」公告列管3級毒品，持淨重20公克以上，處3年以下徒刑，得併科30萬元以下罰金；無正當理由持有或施用，淨重20公克以下，處1萬元至5萬元以下罰鍰，並應限期令接受，4至8小時以下毒品危害講習。（張妍溱攝）

刑事局中部打擊犯罪中心日前破獲種植大麻工廠，並查扣「卡痛」葉及粉末。（張妍溱攝）

刑事局中部打擊犯罪中心日前破獲種植大麻工廠，並查扣「卡痛」葉及粉末，警方進一步查出趙、高姓2男涉嫌在網路販售，誇大有助眠、舒緩疼痛草藥等功效，因該毒品於今年3月被行政院公告為3級毒品，除依毒品罪嫌將2人移送，並呼籲，「卡痛」濫用除了有致死率，將可能觸法。

刑事局中打偵6大隊第6隊長王嘉華說，「卡痛」為東南亞的原生植物，不少人誤以為能作為止痛及助眠偏方，但吸食後出現心跳加快、意識混亂，甚至嘔吐及血壓升高症狀；最近有調查發現，「卡痛」具有成癮性，若戒斷將出現重度憂鬱、全身劇痛等現象，且服用過量可能導致死亡，民眾切勿嚐試。

王嘉華指出，「卡痛」具嗎啡衍生物特性，公告查禁前，有人研磨成粉在網路販賣，每盎司市價約700元左右。現今公告列管3級毒品，持淨重20公克以上，處3年以下徒刑，得併科30萬元以下罰金；無正當理由持有或施用，淨重20公克以下，處1萬元至5萬元以下罰鍰，並應限期令接受，4至8小時以下毒品危害講習。

警方經循線蒐證，12日持搜索票前往趙、高2嫌，位於新竹市北區住處，查扣2級毒品大麻株31株、乾燥大麻株20株、大麻種子36顆、乾燥大麻葉4袋、吸食器3枝、卡痛葉及粉末8包、電子秤、捲菸器、植物生長燈、培養土、除溼機等證物，阻絕毒品流入社會。

(中時 )