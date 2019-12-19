勤業眾信（Deloitte）會計師事務所今（19）日舉辦「金融犯罪風險管理趨勢及因應」研討會。勤業眾信建議，企業應強化「樹立企業文化、完善內控制度及運用新興科技」三大關鍵，以提升企業防制金融犯罪之能力。

勤業眾信聯合會計師事務所風險諮詢服務營運長吳佳翰指出，金融犯罪風險管理已是企業風險管理的一環，受到科技發展、商業環境變遷等外在因素影響，進而改變其本質，也使得駭客等非法組織運用科技犯罪的新聞頻傳。

另一方面，資訊技術的應用亦改變了營運流程，導致設計時更應留意其影響；而金融犯罪多源於人為蓄意，影響性不容小覷。吳佳翰建議，企業欲確實防範金融犯罪，須從「加強公司文化、輔以資訊科技應用和善用舉報平台及數據分析」三方面著手，以即早找出潛在問題。

國立交通大學科技法律研究所林志潔教授表示，台灣企業欲拓展國際市場，瞭解國際法規趨勢成為必要，惟有掌握遊戲規則，方能減低法律風險、站穩國際舞台。

勤業眾信聯合會計師事務所風險諮詢服務副總經理劉婉蓉表示，金融犯罪樣態多元，貪腐賄賂亦是金融犯罪風險的一環。建議企業可從建立反貪反賄制度開始，逐步強化對金融犯罪風險的管理，包括：強化誠信經營承諾、風險評鑑、盡職調查、商業夥伴管理、檢舉機制、賄賂調查等機制。

勤業眾信聯合會計師事務所風險諮詢服務協理江榮倫指出，數位詐欺、加密勒索與身分竊盜等新興科技犯罪將會是未來金融犯罪防制之規劃重點。為打擊新興科技犯罪，金融業未來可輔以數據分析、人工智慧（AI）、物聯網、區塊鏈等技術，強化詐欺偵測與分析客戶異常之交易行為。

(工商 )