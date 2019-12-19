中鋼(2002)公布自結獲利，11月轉虧，自結單月合併稅前虧損2.93億元續探底，比10月的5億元轉虧。今年1~11月自結合併稅前淨利138.23億元，比去年同期下滑54%。

鋼市持續疲弱，中鋼11月自家碳鋼銷售量83萬噸，比10月83.43萬噸微減。中鋼2019年11月合併營收約為276.53億元，比10月的276.77億元微減；受到明年首季鋼價調降以及祭出專案促銷影響，自結11月本業轉虧，單月合併營業淨損1.2億元，整體獲利再創今年來新低。11月自結合併稅前虧損2.93億元，比10的自結合併稅前盈餘5億元下滑159%。

中鋼第四季鋼價力撐平盤，但為刺激下游提貨有推出專案，且主要原料國際鐵礦砂價格仍居高檔，持續壓縮獲利空間，也導致今年至今的獲利減幅擴大。

中鋼自結1~11月合併營收年減8%為3371.36億元，受到鋼價趨跌且成本居高檔，自結1~11月合併營業淨利137.57億元，比去年同期減少56%；自結1~11月合併稅前淨利138.23億元，比去年同期減少54%；自結1~11月每股合併稅前淨利約0.87元。

展望第四季，內銷盤價開平但市場氣氛保守，中鋼對客戶祭出優惠專案，且明年首季盤價開低影響，中鋼本季獲利估比上季續減。受到今年鋼價走跌，中鋼今年獲利將比去年下滑。

中鋼日前開出明年第一季內銷盤價開低，平均跌幅約3%，使得明年首季營運獲利空間仍受限；但隨著國際鋼價近期走漲，中鋼期望明年鋼價先蹲後跳，明年第二季鋼價看漲，明年第二季起，中鋼公司營運可望持續加溫。

(時報資訊)