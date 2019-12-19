麗豐-KY(4137)下午舉行法說會，執行長趙承佑說，未來幾年將圍繞三大主軸，包括國際化、數字化以及同心多樣化，未來幾年將陸續完成，提高整體經營效率與競爭力，這是奠定未來營運發展保持穩健成長的基礎，不會讓投資人失望。

麗豐全球化的步調將會持續，無論是東南亞、香港及澳門都會積極布局，歐美市場也不會缺席，趙承佑信心滿滿的表示，預期花3~5年的時間，麗豐的國際格局打開來。

現在是數字化行銷4.0的時代，趙承佑強調，內、外部的數字化目標在1~3年陸續完成，在內部方面，希望提升經營管理效率、無紙化、加盟業務等等，利用數字建設、累積、運用及決策；另外在外部方面，現在是互聯網時代，公司需要跟上時代，利用各種有效數字進行有用的行銷。

麗豐屬於美麗健康產業，趙承佑說，創造顧客價值是重要的，這並非是賺多少錢而是究竟提供給顧客什麼是顧客所需的，這才是重點，這也是同心多樣化核心所在。

(時報資訊)