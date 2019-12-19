住在南投的67歲林姓男子去年發現左側鼻翼長了顆小腫瘤，他以為是青春痘，請家人挖除後清理乾淨，未料，腫瘤遲未消退，到醫院就診才知是罹患「T細胞淋巴癌」，原本就定期洗腎的他不想接受化療，決定尋訪民間療法、以草藥敷料處理，未料，腫瘤竟越長越大，變得宛如「巨型松露」且壓迫眼睛。

亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主治醫師鍾娜娜指出，林男去年初發現鼻翼長腫瘤，原本以為「像青春痘一樣擠出來就好了」，但自行挖除腫瘤後竟發現該換不一直未恢復平整，甚至後來以草藥敷患部後，更導致腫瘤快速長大、壓迫眼睛致無法睜開，且傷口潰爛、發臭，外觀看來就像是黑色的巨型松露。

因為擔心外界異樣眼光，林男就此「宅」在家裡、不敢出門，甚至在自己家中也要戴著口罩，生活陷入黑暗，家屬無奈說，他因鼻翼腫瘤潰爛導致情緒差、漸漸封閉自己，直到患部嚴重出血，才終於答應就醫。

鍾娜娜表示，坐著輪椅就醫的林男神態虛弱，在診療過程都不發一語，宛如「封閉了自己的靈魂」，經檢查，他的鼻腫瘤已長至7公分大，若再不處理恐將引發失明，因其癌細胞尚未擴散，且林男本身定期洗腎、不適合化療，決定藉由「好神刀」放射治療，經治療一個月後，他的鼻部腫瘤幾乎全消了。

視力恢復、鼻子也消腫的林男終於重新找回自信，但因他鼻翼遭癌細胞啃食破壞，仍須接受整形重建。鍾娜娜強調，鼻淋巴癌在臨床上很少見，其多與EB病毒感染及種族、性別有關，通常東方人與拉丁美洲人發生比例達7至10％，較白種人高。

鍾娜娜說，鼻淋巴癌症狀早期容易被誤認為皮膚小結癤或疹子，待腫瘤潰爛、發炎後則會破壞外鼻、侵犯神經系統，通常早期治療的預後效果較佳。

(中時 )