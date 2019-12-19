網友紛紛吐槽蔡英文。（擷取自謝寒冰臉書）

總統蔡英文昨在政見發表會提及一段故事，並說加碼托育補助是因此而來。對此，名嘴謝寒冰發文吐槽蔡英文，網友也紛紛酸蔡英文「假親民」、「又在騙」。

蔡英文昨表示，曾在幼兒園前碰到一位阿嬤跟孫子，這名阿嬤說私立幼兒園太貴，公立抽籤抽不到，三歲孫女沒有辦法上幼兒園。蔡英文說這就是她為什麼要花力氣、國家資源來增班，提供大量的補助給年輕的父母，讓子女可以進幼兒園、在托嬰中心受到保母照顧。

對此，謝寒冰在臉書指出，想向蔡英文總統陳情的民眾，通常在10公尺外就被人仍出去了，居然有一位阿嬤可以近距離向蔡總統抱怨幼稚園孫子的問題。他開玩笑表示「這位阿嬤是萬中無一的絕世武林高手嗎？」

網友也紛紛表示「明明就不親民編故事假親民」、「又在騙」、「開始做形象，假一下」、「還不就是文青代筆？滿滿的謊話」、「阿嬤有練過」、「有可能會是安排好的唷」、「昨晚聽了~我也很懷疑」、「一聽，也知道是掰的，看稿唸的」。

(中時電子報)