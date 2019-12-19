距離選舉投票23天，天濛濛亮，台中第四選區立委候選人黃馨慧就已經站路口鞠躬揮手拜票、公園和民眾一起打太極、跳排舞，隨後驅車趕往送車地點，一一和即將出遊的鄉親打招呼、分送文宣面紙，揮手目送搭載滿滿選民的遊覽車駛離。一天二、三十場行程，黃馨慧說，選舉像田徑鐵人競賽，勤跑走透透，全力爭取民眾支持！

黃馨慧接著馬不停蹄，展開平日社區活動拜訪，包括日文、書法、插花、唱歌等，陪伴民眾一起動手動腦，養生健康，同時也不忘宣傳自己服務政績、以及訴求未來地方願景理念。接下來，還有地方問政說明會，透過與民眾互動訴求服務績效，如何交出一張高分「服務成績單」，都要靠平日勤走基層、累積服務件數，才能顯示厚實的問政實力。

黃馨慧到了傍晚，掃街拜票、站路口也是平日固定行程，透過勤走鄰里，握到每一雙選民溫暖的手，是任何網路文宣無法替代的個人行銷，講話語調、親和力更是民眾第一印象的來源；參加完最後家戶拜訪後，還要整理資料、準備明日行程直到深夜。

黃馨慧說，很多人知道候選人選舉十分辛苦，平時有鄉親會準備補充體力的飲食或飲品，幫忙加油打氣，自己也會盡量維持三餐正常、飲食均衡，水果加麥片穀物是最喜歡的早餐，畢竟吃飽了、才能用最佳狀態關心地方、服務鄉親！

(中時 )