本周五(12/20)上午09:00即將上演美國職籃洛杉磯湖人激戰密爾瓦基公鹿的大戲，依台灣運彩目前所開出的冠軍賠率來看，湖人和公鹿兩隊以2.40倍與2.00倍的賠率分別是美國職籃西區和東區冠軍最被看好之隊伍，換句話說周五湖人與公鹿的對戰被視為2019-2020球季總冠軍的預演賽！

湖人截至目前以24勝4敗高達86%的勝率排名西區首位，距離第二名的快艇有3.5場的勝差，他們的進攻模式簡單卻難以抵擋，往往由雷霸龍‧詹姆士(LeBron James)持球發動攻勢，其首要尋找的進攻點是本季聯盟的第6得分手(場均27.4分、49.9%命中率)安東尼‧戴維斯(Anthony Davis)，若沒有機會也可以尋找外圍射手丹尼‧葛林(Danny Green)或小將凱爾‧庫茲馬(Kyle Kuzma)。詹、戴兩人搭配效率極高，根據外媒統計本季由詹姆士助攻給戴維斯的次數就高達86球，遠比聯盟第2小組配合第二多的76人班‧西蒙斯(Ben Simmons)和陶比斯‧哈里斯(Tobias Harris)多上23球！

公鹿戰績與湖人一樣都是24勝4敗，與東區第二的76人擁有高達4場的勝差，字母哥(Giannis Antetokounmpo)場均得分分數雖然不及得分王大鬍子哈登的38.9分，但31.7分配上56.4%的超高命中率(哈登44.3%)更難以抵擋。公鹿在防守方面也很有一套，根據統計其對手場均在油漆區只能進13.5球、命中率低至51.4%，兩項防守數據表現都是聯盟30隊之最！周五雙強對決戴維斯腳踝扭傷上陣存疑，就算可以即時復出，受到手感影響再加上公鹿的強悍的內線防守，發揮恐怕有限，若是湖人其他得分點詹姆士與葛林的外線沒有水準之上的驚奇表現，湖人將很難在客場拿下本役勝利，力推公鹿主場讓分過盤！

(中時電子報)