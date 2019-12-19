43歲歌王王力宏出道24年，過去他在大陸代言礦泉水品牌長達20年，最近品牌高層受訪，透露因王力宏代言時間太長，有審美疲勞，所以決定不續約。昨(18日)王力宏現身，被問為何在演唱會上還是喝了該品牌的水，王力宏高EQ說和那品牌有一起長大的感情，「要感恩從小支持我的每一位」。

日前媒體報導，王力宏與某品牌礦泉水合作長達20年，隨著王力宏鍍金身價水漲船高，但與該品牌的代言酬勞從來沒加價，去年該品牌卻停止與王力宏續約，主因是站在消費者立場已經造成審美疲勞，希望求新求變，引來王力宏粉絲罵翻。

據《新浪娛樂》報導，王力宏近日開唱，被發現在台上仍選擇該品牌礦泉水，王力宏回應跟該品牌從小一起長大，很感謝對方在起初選擇跟他合作，「我一定會繼續支持、繼續喝」，其他網友則說：「做了幾十年的代言人，就算不合作也要給對方留點面子的吧」、「二哥這情商太好」、「繼續粉王力宏」、「會說話和不會說話的強烈反差」。

(中時電子報)