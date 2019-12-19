黃偉哲表示，電影看板完成時的成就感難以言喻。(曹婷婷攝)

台南市長黃偉哲就職將滿1周年，有別於傳統就職周年成果發表會形式，台南市政府今年將施政成果拍成電影《暖南市政搜查隊》24日於「全美戲院」全球首映，市府同時邀請國寶級手繪看板大師顏振發繪製看板，黃偉哲本尊親自到大師面前供大師繪製，顏振發也請黃偉哲畫幾筆，形成「自己看板自己畫」有趣畫面。

過去歷年來縣市首長就職周年都會致力呈現「有感施政」讓民眾了解，但多數是透過簡報發表，今年台南市政府化身電影公司，將施政成果拍成電影《暖南市政搜查隊》，別出心裁呈現黃偉哲的施政1周年成績單，其中，手繪畫板將懸掛於全美戲院，藉由顏振發一流畫藝，表達對市民及為台南付出的人的謝意及敬意。

黃偉哲今天化身學徒，拜師學藝，當場作畫。他說，顏振發老師藝術貢獻成就卓越，獲得蔡英文總統、國際導演李安、好萊塢巨星威爾史密斯讚賞。他在顏老師指導下，幫自己畫上幾筆白頭髮。顏振發說，這幾天幫市府繪製這面看板時也引發觀眾圍觀詢問「這是什麼電影？」

市府表示，《暖南市政搜查隊》電影預告片即將推出，電影海報設計以感謝基層員工以及市民的支持為出發點，將長者照護、有感交通、希望家園、產經重鎮及農產突破等概念融入設計中，手繪畫板則將懸掛於全美戲院。

黃偉哲表示，電影看板完成時的成就感難以言喻，但過程必須忍受顏料味道、繪圖時肢體的痠痛等，非常辛苦，今天來體驗電影看板手繪，更讓人佩服顏師傅能數十年如一日，將自己的人生奉獻給藝術。他說，「一日為師，終生為父」，感謝顏老師教導，期望顏老師持續作畫，讓大家看到更多好作品。

(中時 )