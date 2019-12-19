川普遭彈劾 耿爽：不評論美國內政 15:582019/12/19 中時 藍孝威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸外交部發言人耿爽。（新華社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美東時間18日晚，美國國會眾議院投票通過針對川普總統的兩項彈劾條款，正式指控他濫用職權和妨礙國會。川普成為繼前總統安德魯·約翰遜、比爾·科林頓之後，第3位遭眾議院彈劾的美國總統。大陸外交部發言人耿爽對此表示，不評論美國內政 在19日舉行的大陸外交部例行記者會上，日本共同社記者就此事提問稱，雖然此事是美國的內政，但是國際社會高度關注，中方對此有何評論？ 「其實你已經替我做了回答了，」耿爽表示，「這是美國的內政，我們不作評論。」 (中時 ) #美國 #評論 #內政 #川普 #彈劾 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普一天狂發123則推文 創單日新高紀錄 23:572019/12/15 財經 川普一天狂發123則推文 創單日新高紀錄 23:572019/12/15 財經 推特總司令 川普單日發文123則 04:102019/12/16 全球財經 眾院彈劾在即 有利川普民調不降反升 16:232019/12/16 國際 諾獎得主評美中協議：川普宣告勝利後的全面潰敗 21:012019/12/17 兩岸 川普的耶誕禮很頭痛 04:102019/12/18 論壇廣場 彈劾我等同對民主宣戰！川普6頁信飆罵裴洛西 10:392019/12/18 國際 不受控！川普連任3大事恐發生 00:032019/12/19 國際 眾院通過！川普成美史上第3位遭彈劾總統 09:142019/12/19 國際 拍馬屁？川普遭彈劾 鐵桿盟友：如同耶穌受難 12:052019/12/19 國際 兩岸熱門新聞 陸五大利器 美最怕的武器裝備 - 焦點新聞 - 旺報 劉結一：陸有能力推進和平統一 - 兩岸 手機內有反送中照片 港男上海轉機遭遣返 - 兩岸 美通過涉藏法案 耿爽不爽 - 兩岸 復旦大學新章程「一切聽黨」引爭議 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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