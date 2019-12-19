美東時間18日晚，美國國會眾議院投票通過針對川普總統的兩項彈劾條款，正式指控他濫用職權和妨礙國會。川普成為繼前總統安德魯·約翰遜、比爾·科林頓之後，第3位遭眾議院彈劾的美國總統。大陸外交部發言人耿爽對此表示，不評論美國內政

在19日舉行的大陸外交部例行記者會上，日本共同社記者就此事提問稱，雖然此事是美國的內政，但是國際社會高度關注，中方對此有何評論？

「其實你已經替我做了回答了，」耿爽表示，「這是美國的內政，我們不作評論。」

(中時 )