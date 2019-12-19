體育署將今年的體育精英成就獎頒發給田徑老兵潘瑞根，他的子弟兵也就是超馬好手陳彥博出席頒獎典禮，並且送上鮮花恭賀老師得獎。

潘瑞根教練已在100年退役，但目前仍服務於北市成淵高中，雖然心臟血管裝置7根支架，已經不能跟著學生下田徑場練習。除了著名超馬好手林義傑及陳彥博之外，他所教出來的徒子徒孫，更在體育界、教育界、科技業及運動領域，持續發揮廣大的影響力。

另外最特別的也是讓潘教練在乎的並不是學生在田徑場上的比賽成績及運動技能的展現，他花最大力氣培養選手多元能力學習與發展。他說：當我看到孩子養成的生活好習慣可以延伸 到他們的未來，他們的家庭，甚至帶給社會更多好的影響力，這反而會讓我很振奮。如今潘教練當田徑教練超過35個年頭，改變了許多孩子的命運，不止在田徑場，更在他們人生裡。

潘瑞根表示，去年蔡總統頒發給我師鐸獎，今年副總統頒給我特別獎，證明我在當老師與教練的這條路上沒有失敗，感謝大家的支持與肯定，教練生涯最可惜的就是沒有指導出奧運選手，幸好退而求其次教出亞運選手，而且還得到第5名，學生和我的感情非常好，尤其是彥博每次在極地比賽的時候都要聽著我的聲音才有跑下去的動力，這種情感是我當教練最大成就。」

(中時 )