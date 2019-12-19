叮叮噹！叮叮噹！鈴聲多響亮！下週就是耶誕佳節了，這周六（21日）來新北歡樂耶誕城與可愛的卡娜赫拉見面吧！P助與粉紅兔兔要來和粉絲們一起過耶誕，有機會和他們一起拍照；新北歡樂耶誕城的Miravivi耶誕禮物屋周六也很精彩，歡迎粉絲打扮成禮物屋內有的IP角色，如大眼怪、熊抱哥等，用歡愉的氣氛迎接耶誕節。

百人粉絲耶誕趴活動更不能錯過限量前15名粉絲與卡娜赫拉的小動物拍照活動。（主辦單位提供）

卡娜赫拉的小動物粉絲大會師！新北耶誕城萬坪公園粉紅冒泡耶誕趴！這周六限量100名卡娜赫拉的小動物耶誕趴名額不容錯過！P助與粉紅兔兔要來和粉絲們一起過耶誕，帶著自己最萌的卡娜赫拉的小動物系列周邊娃娃來到活動現場，領取號碼牌以外，還有機會獲得卡娜赫拉的小動物氣泡飲！

百人粉絲耶誕趴活動很精彩，前15名粉絲與卡娜赫拉的小動物拍照活動，不分年齡、男女老幼都一次被征服的超萌P助與粉紅兔兔也將在耶誕前夕與粉絲同樂！現場將抽出五名幸運粉絲獲得限定扭蛋商品，歡樂加上浪漫可愛的耶誕派對在12月21日萬坪公園邀請粉絲熱情參與。

相約你的親朋好友一同前往新北耶誕城參加Miravivi百人大型Cosplay。（主辦單位提供）

此外，這周末新北耶誕城也很精彩，百人齊聚Cosplay活動力邀民眾一同來嗨翻耶誕佳節！12月21日當天裝扮Miravivi耶誕禮物屋內有的IP角色或是帶著Miravivi耶誕禮物屋內有的卡通角色娃娃來到現場，前100名領取號碼牌並打卡拍照，立即獲得限量好禮！

活動當天將抽出五名超級幸運兒，馬上帶走可愛的熊抱哥、三眼怪超巨型娃娃，還有三組扭蛋券！快相約你的鄰居親友、好朋友一同來去新北耶誕城Miravivi耶誕禮物屋開心迎耶誕吧！當天有領取號碼牌的粉絲更不能錯過粉絲專頁加碼好禮抽獎！

歡樂迎耶誕 Miravivi百人Cosplay抽大獎超巨型大娃娃抽中直接帶回家。（主辦單位提供）

卡娜赫拉的小動物耶誕見面會

日期：12月21日

時間：12:30開放排隊（前15名粉絲可另外和P助與粉紅兔兔合照，號碼牌限量100組）

(中時電子報)