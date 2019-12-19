2020總統大選首場政見發表會，總統蔡英文與韓國瑜互有攻防，過程中蔡英文不僅頻看稿，連講故事都得把稿拿出來念，讓網友點出：「明顯沒有領導人風範」，對此名嘴羅友志則嘲諷：「妳生病了，真的」。

總統蔡英文昨天參加辯論會，被發現得邊發表政見邊翻頁，因此被網友狂酸根本是「讀稿機」，對此名嘴羅友志狂酸：「抓到了，網軍重度使用症患者，讀稿英沒關係，還讀一半就很讓人氣餒了」，接著更痛批蔡英文為了展現親民，舉出三個與民眾交流實例，但都只講到一半就打住，讓他直言：「然後呢？然後就沒有了，因為根本沒這三個故事」，接著打臉：「朱立倫、郭台銘好歹一次請一個阿嬤，不敢貪心，你一次找三個不存在的人，果然網軍使用中毒太深，妳生病了，真的」。

羅友志臉書全文。（圖／羅友志oo有事找友志臉書）

對此網友也紛紛留言：「昨天的感人故事是誰寫的，太感人了」、「果然是空心菜，空虛，寂寞，冷」、「支持讀搞機，歹丸有奇蹟」、「還要看稿念~根本金魚腦無誤」。

(中時電子報)