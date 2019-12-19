坦帕灣閃電上季例行賽打出史詩級的表現，淨勝分高達103分，單季62勝也追平1995-96賽季底特律紅翼創下的例行賽勝場紀錄。當大部分專家都認為史坦利金盃已是閃電的囊中物時，季後賽首輪閃電卻慘遭哥倫布藍衣橫掃出局，再次印證例行賽的無往不利不代表季後賽的成功。本季閃電就像洩了氣的皮球，仍找不回上季例行賽的宰制力，目前在東部排名第九，要進入季後賽還得加把勁。

閃電先發鋒線除了庫切羅夫(Nikita Kucherov)、史塔姆科斯(Steven Stamkos)兩大球星外，上季繳出生涯新高92分的波因特(Brayden Point)是陣中第三把箭，被球團寄予厚望能漸漸接下球隊領袖的棒子。但波因特季外談薪過程並不順利，直到開幕戰前一周才敲好續約事宜，薪情不順延宕了季前訓練計畫，新賽季的表現也不如預期。此外，閃電先發鋒線上季合計只缺賽3場，本季閃電進行了32場賽事，三人缺賽場數已高達7場，陣中主力打打停停，加上季外送走第二陣容核心米勒(J.T.Miller)，閃電本季進攻端的化學效應明顯不如上季。

閃電上季例行賽的成功，門將華斯里夫斯基(Andrei Vasilevskiy)功不可沒，不僅拿下象徵最佳門將的維茲納獎(Vezina Trophy)，季外更與球團簽下8年七千六百萬美金的延長合約，但名利雙收的華斯里夫斯基本季卻繳出生涯最差表現。華斯里夫斯基從16-17賽季擔任閃電先發門將以來，單季場均失球從未高於2.62，本季大幅退步至2.84。從另一項數據觀察，華斯里夫斯基上季優質先發率高達0.642(出賽53場，34場優質先發(註))，本季優質先發率也僅有0.522 (出賽23場，12場優質先發(註))，陣中最後一道防線持續低迷，也是閃電戰績遲遲無法拉抬的最大關鍵。

閃電本季已很少出現摧枯拉朽的賽事內容，上季靠著快速攻防轉換攻城掠地的閃電已不復見，本季面對聯盟防守效率前十名球隊的戰績僅有2勝9敗3和。本周五(12/20)08:00，閃電將在主場迎戰防守強悍的達拉斯星辰，門將與藍線陣容堅強的星辰目前防守效率高居聯盟第一，是閃電本季不擅於面對的防守勁旅。另一方面，閃電上季主場成績是優異的32勝7敗2和，本季主場不再有絕對優勢，已追平上季敗場數(9勝7敗1和)，12月主場戰績更跌到只有2勝5敗1和，此戰面對兵強馬壯的星辰恐怕是凶多吉少，故推薦「不讓分玩法-客勝」。

註:優質先發(Quality Start)係指門將在其先發出賽中達到「救球率不低於0.917」或「擋下對手88.5%的射門」其中一個數據，且單場失球不得超過2球。

(中時電子報)