鄭宏輝競選總部則表示，所有針對鄭正鈐所涉入的官司都是司法院網站上的公開資料，都是經過法院認證的，請鄭正鈐說清楚講明白。（陳育賢攝）

國民黨新竹市立委候選人鄭正鈐19日抨擊民進黨選舉只剩下奧步，質疑民進黨的道德沒下限，強調用選舉奧步選舉的人是「選舉詐騙集團」的主使者，籲選民合力用選票消滅選舉詐騙集團。

鄭正鈐指出，蔡英文去年在屏東幫潘孟安站台的時候曾說，「用選票，讓依賴網軍、依賴抹黑、依賴造假的政黨輸，讓他們知道奧步沒有用。」這些話，他呼籲支持者一起還給民進黨。

鄭正鈐說，選舉奧步，縱使法院事後證明是謠言及變造，但都改變不了選舉結果，他並公開對手「8大選舉奧步」，包括抹黑、抹紅、栽贓、賭盤對賭、公器私用、假民調、假消息、網路霸凌、作賊喊抓賊等。

他表示，「抹黑」就如對手以司法院檢索系統資料為名，拿出已經是「毋庸給付」、「撤回告訴」以及他是證人、訴外人以及案外人的案號，佯裝成「法院認證」做成文宣四處散發，全面抹黑。而針對「賭盤對賭」的奧步，鄭正鈐希望檢調單位積極展開調查毋枉毋縱。

鄭宏輝競選總部則表示，所有針對鄭正鈐所涉入的官司都是司法院網站上的公開資料，法院的裁判均有事實根據，都是經過法院認證的。

鄭正鈐所謂不實訊息究竟指的是哪1項？也請鄭正鈐說清楚講明白。以新竹地方法院108年司促字第3585號支付命令為例，新竹第1信用合作社向鄭正鈐追討1634萬餘元，並經法院發出支付命令是千真萬確，怎會是不實訊息？希望鄭正鈐解釋清楚。

(中時 )